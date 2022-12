Gli ospiti di Capodanno in Musica su Canale5: Riccardo Fogli torna in tv dopo la squalifica al GF Vip Sabato 31 dicembre, in prima serata su Canale5, Capodanno in Musica con Federica Panicucci in diretta da Genova. Sul palco tantissimi ospiti, da Riccardo Fogli e Anna Tatangelo agli allievi della scuola di Amici.

A cura di Daniela Seclì

Fervono i preparativi per il Capodanno di Canale5. Il 31 dicembre, in diretta da Piazza de Ferrari a Genova, Federica Panicucci condurrà Capodanno in Musica. La serata che traghetterà gli spettatori nel 2023, prenderà il via subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La regia sarà curata da Luigi Antonini. Tra i numerosi ospiti, anche Riccardo Fogli, reduce dalla squalifica al Grande Fratello Vip per via di un'espressione blasfema pronunciata nella casa.

Riccardo Fogli torna in tv per il Capodanno di Canale5

Riccardo Fogli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip dopo avere trascorso meno di 24 ore nella casa. L'artista, in un momento di leggerezza in cui stava conversando con i suoi compagni di avventura, si è lasciato sfuggire un'espressione blasfema. Alfonso Signorini lo ha difeso e ha spiegato che non è stato lui a prendere la decisione di squalificarlo. Fogli, poi, è ricomparso sui social per smentire i pettegolezzi secondo i quali, una volta appreso che avrebbe dovuto lasciare il reality, avrebbe rotto la chitarra in uno scatto d'ira. A Capodanno, il pubblico di Canale5 avrà occasione di rivederlo in tv e di attendere il nuovo anno, ascoltando i suoi grandi successi.

Tutti gli ospiti sul palco di Capodanno in Musica con Federica Panicucci

Sul palco di Capodanno in Musica saliranno tantissimi ospiti: oltre al già citato Riccardo Fogli, ci saranno Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. Dall'edizione attualmente in corso di Amici, interverranno Angelina, Cricca e Rita con una performance di canto e ballo. Federica Panicucci, inoltre, si collegherà con le piazze di Bari e Matera. Così, gli spettatori di Canale5 potranno assistere anche alle esibizioni di Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio.

Come ascoltare il concerto alla radio

Numerose le radio che seguiranno l'evento e permetteranno anche a chi è in viaggio di festeggiare insieme a Canale5. In particolare, le voci che racconteranno l'evento saranno Daniele Battaglia di Radio 105, Fernando Proce di R101, Davide Lentini di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Marco Guacci di Radio Norba, Enzo Ferrari di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan.