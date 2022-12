Signorini sulla squalifica di Riccardo Fogli al Gf Vip: “Decisione non mia, non è un bestemmiatore” Alfonso Signorini, in apertura della puntata del Grande Fratello Vip del 17 dicembre, commenta la decisione della produzione di squalificare Riccardo Fogli: “Era in buona fede, non è un bestemmiatore”.

A cura di Stefania Rocco

In apertura della puntata del Grande Fratello Vip del 17 dicembre, il conduttore Alfonso Signorini ha commentato la squalifica di Riccardo Fogli. Com’è noto, il cantante ha dovuto abbandonare la Casa a 24 ore dal suo ingresso per avere pronunciato un’espressione ritenuta blasfema. Una decisione arrivata dai piani alti della rete, che si è abbattuta sul cantante che, per il momento, non ha ancora pubblicamente fornito la sua versione dei fatti.

Alfonso Signorini assolve Riccardo Fogli

A commentare l’espulsione di Fogli è stato Alfonso Signorini, conduttore del reality show. In apertura della puntata del 17 dicembre, il presentatore ha riassunto così quanto accaduto nella Casa: “Riccardo Fogli, appena entrato in Casa, si è lasciato scappare una espressione che è stata giudicata blasfema. Tutti sappiamo quali sono le conseguenze in questi casi. So che la notizia ha spiazzato tutti, me per primo. Voglio dire a voi e al pubblico a casa che non entro nel merito della squalifica di Fogli perché è una decisione che ha preso Mediaset con Endemol ma mi sento di dirvi che metto le mani sul fuoco sulla persona rispettabilissima che è Riccardo Fogli. Non è un bestemmiatore, lo dico perché lo conosco e lo apprezzo. Mi sento di dire che fosse in assoluta buona fede”. Si è quindi rivolto al diretto interessato: “Riccardo, passa un buon Natale. Ce lo siamo detti questa mattina al telefono. Avrei voluto festeggiare il Natale con te ma sono sicuro che sarai felice in famiglia”.

Perché Riccardo Fogli è stato squalificato

Riccardo Fogli ha dovuto abbandonare la Casa del Gf Vip dopo avere pronunciato un’espressione blasfema. La sua squalifica è stata una delle più veloci nella storia del reality show. Il cantante è rimasto nella Casa solo una manciata di ore prima di dovere abbandonare il gioco.