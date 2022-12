Riccardo Fogli torna sui social dopo la squalifica dal GFVip: “Non ho rotto la mia chitarra” Riccardo Fogli dopo la squalifica dal GF Vip è tornato attivo sul suo profilo social. La prima stories è una dedica per la figlia, poi la smentita: “Per chiarire, non ho sbattuto nessuna chitarra, non si è rotta”.

A cura di Gaia Martino

Riccardo Fogli dopo la squalifica dal Grande Fratello VIP dopo neanche 24 ore dal suo ingresso nella Casa è tornato ad essere attivo sul suo profilo social. Il primo video condiviso tra le stories è una dedica per la figlia Michelle, nata dalla relazione con Karin Trentini. Prima di cantare il suo brano, smentisce il rumors circolato dopo il suo abbandono dal reality: "Non ho rotto nessuna chitarra".

Le prime parole di Riccardo Fogli dopo la squalifica

Riccardo Fogli, squalificato dal reality per aver pronunciato un'imprecazione la mattina successiva al suo ingresso nella Casa, è tornato sui social con un video nel quale canta il brano Gli angeli hanno i denti bianchi per la figlia. Prima ancora della dedica, ha messo a tacere il rumors circolato poche ore dopo la sua uscita di scena dal programma. L'indiscrezione parlava di una sua reazione dopo la notizia, "Si è arrabbiato ha lanciato la chitarra alla porta che si è rotta in mille pezzi", le parole di Deianira Marzano e Amedeo Venza riportate da Biccy.it. Il famoso cantante ha così spiegato: "Per essere chiari la mia chitarra non si è rotta, non l'ho sbattuta da nessuna parte. Un saluto al mio chitarrista che mi ha regalato la chitarra".

Il commento della moglie Karin Trentini

La moglie di Riccardo Fogli Karin Trentini dopo il commento a caldo il giorno dopo la squalifica – "Dietro grandi ingiustizie nascono cose meravigliose" – nelle ultime ore ha condiviso tra le sue stories alcuni pensieri sulla vicenda. "Secondo me a differenza di altri non l'ha pronunciato, anche fosse stato, perché gli altri sono lì?", "Due pesi, due misure", "Uno schifo, non doveva uscire Riccardo, non se lo meritava. Gli altri che bestemmiano e nessuno parla". Sarebbero dei messaggi da lei ricevuti con i quali si troverebbe d'accordo. Le parole fanno riferimento ad altri episodi analoghi a quelli dell'artista, come l'accenno di bestemmia di Luca Salatino o l'imprecazione di Edoardo Donnamaria.