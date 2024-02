Gli ascolti tv di giovedì 22 febbraio: chi ha vinto tra Doc-Nelle tue mani 3 e Terra Amara Gli ascolti tv di giovedì 22 febbraio: chi ha vinto la sfida in termini di dati auditel tra Rai 1 con Doc-Nelle tue mani 3 e Canale 5 con Terra Amara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo ieri sera, giovedì 22 febbraio, ha offerto ai telespettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di informazione. Su Rai1 è andato in onda il consueto appuntamento con la fiction Doc-Nelle tue mani 3, con protagonista Luca Argentero. Mentre su Canale 5 si è lasciato spazio a Terra Amara, la soap opera turca, che ha appassionati il pubblico Mediaset, sin dalla messa in onda pomeridiana. Ecco tutti di dati della serata.

La sfida agli ascolti tv tra Doc-Nelle tue mani 3 e Terra Amara

La fiction di Rai1 che vede Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti è ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico, confermandosi come uno dei successi televisivi più saldi degli ultimi anni. La puntata andata in onda, ha visto anche gli altri interpreti, come Marco Rossetti, Matilde Gioli e Giacomo Giorgio, destreggiarsi tra le corsie dell'Ambrosiano, provando a risolvere casi clinici, ma anche vicende personali. La fiction è stata seguita da ha conquistato 4.751.000 spettatori pari al 24.7% di share, vincendo la prima serata.

Su Canale 5, invece, in prima serata torna Terra Amara, la soap opera turca che inizialmente era destinata solo al palinsesto pomeridiano e che, invece, ha conquistato sempre più spazio, ritagliandosi un posto anche nel prime time di Mediaset per la gioia degli appassionati. La puntata di ieri sera è stata vista da 2.759.000 spettatori con uno share del 14.88%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Anna è stato visto da 655.000 spettatori pari al 3.35% di share. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha interessato 1.333.000 spettatori con uno share dell’8.58%. Su Rai3 Splendida Cornice è stata la scelta di 786.000 spettatori pari al 4.24% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio registra 807.000 spettatori con il 5.21% di share. Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 621.000 spettatori e il 4.12% di share. Su Tv8 la gara di ritorno degli spareggi di Europa League: Roma-Feyenoord ha segnato 1.418.000 spettatori con il 7.3% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto davanti al video 520.000 spettatori con il 2.7% di share.