Gli ascolti di domenica 3 dicembre: chi ha vinto tra Lea – I nostri figli e Terra Amara Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra Lea-I nostri figli su Rai 1 e Terra Amara su Canale 5. Tutti i dati Auditel di domenica 3 dicembre 2023.

A cura di Ilaria Costabile

Ieri sera, domenica 3 dicembre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata della fiction Lea-I nostri figli, mentre su Canale 5 è tornato l'appuntamento con Terra Amara. Su Nove, invece, come ogni domenica è tornato Fabio Fazio con il suo Che Tempo che fa. Ecco chi ha conquistato il podio degli ascolti tv.

La sfida agli ascolti tv tra Lea- I nostri figli e Terra Amara

La prima serata di domenica 3 dicembre ha visto sfidarsi due fiction, di grande successo. Su Rai1, la seconda stagione di Lea, la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti che ha riscontrato sin dall'approdo in tv un grande successo in termini di ascolti, creando una certa fidelizzazione che ha portato il pubblico a seguire con interesse anche i nuovi episodi. Gli appassionati saranno poi contenti di sapere che è già in programma una terza stagione. L'ultima puntata ha catturato l'attenzione di 3.415.000 spettatori segnando il 18.3% di share, vincendo di fatto la prima serata.

Dopo il grande seguito della soap opera turca, Terra Amara, nella fascia pomeridiana di Canale 5, ai piani alti di Mediaset si è deciso di spostare la fiction in prima serata. L'appuntamento con le vicende dei protagonisti della soap ha interessato i telespettatori che non si sono fatti scoraggiare dal cambio di programmazione. La puntata è stata seguita da 2.825.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 l'appuntamento con La Caserma è stato visto da 545.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Italia1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha segnato 1.115.000 spettatori arrivando al 6.4% di share. Su Rai3, la puntata di Report è stata la scelta di 1.742.000 spettatori con il 9% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha registrato 571.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Il Negoziatore ha interessato 394.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Tv8 Il Mio Trentesimo… Natale è stato visto da 399.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove, con la presentazione che ha segnato 1.036.000 e il 5.4% di share, Che Tempo Che Fa ha segnato 1.810.000 spettatori con il 9% di share nella prima parte e 1.216.000 spettatori con l'8.7% di share.