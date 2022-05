Giuseppe Iannoni a Fanpage: “Alessandro mi ha reso orgoglioso, sua madre ha fatto un buon lavoro” Giuseppe Iannoni ex marito di Carmen Di Pietro raggiunto da Fanpage.it, commenta la scelta di suo figlio Alessandro di abbandonare l’Isola: “Per lui è stata un’esperienza, ma la sua priorità è lo studio. È un ragazzo responsabile”. E assicura: “Nessun condizionamento da parte della madre, anche con lei sa farsi valere”.

Alessandro Iannoni ha lasciato in lacrime l'Isola dei Famosi. La sua esperienza al reality al fianco della madre Carmen Di Pietro si è conclusa ad un passo dalla fine perché ad attenderlo c'è la vita vera, quella fatta di studio, di libri e di obiettivi per il futuro che Alessandro ha ben chiari.

Il 20enne lascia l'Isola e un'immagine atipica dietro di sé, ma tanto di capello. Quale ragazzo messo davanti ad una scelta rifiuterebbe il piatto della notorietà e di un lavoro "immediato" spinto da una manciata di follower, per fare spazio alla sessione estiva dell'università?

Nessun condizionamento da parte di Carmen Di Pietro, assicura il padre Giuseppe Iannoni che, raggiunto da Fanpage.it, si dice orgoglioso della sua scelta: "È un ragazzo molto responsabile, il suo futuro è al primo posto delle priorità e, contrariamente a quanto sembra, anche nel rapporto con la madre sa farsi valere".

Giuseppe, l'ha stupita la decisione di Alessandro di tornare in Italia o se lo aspettava?

Non sono affatto stupito. Quando si mette in testa di fare una cosa deve farla nel migliore dei modi, soprattutto se riguarda il suo futuro come in questo caso. Ha scelto un percorso di studi impegnativo e ha molta consapevolezza delle spese e dei sacrifici di noi genitori. Non dico che la viva come un peso, ma sente molto la responsabilità.

Non potrebbe aver influito l'opinione della madre?

Assolutamente no… tant'è che Carmen era molto dispiaciuta che andasse via. È stata una sua scelta ben ragionata.

Dunque anche lei al suo posto avrebbe fatto lo stesso?

Certamente. Anch'io ho fatto l'Università e so benissimo che se si salta la sessione estiva si finisce a quella autunnale con difficoltà. Lui è come me da questo punto di vista, il che mi rende molto orgoglioso. Poi c'è da dire che non gli interessa lavorare in tv: fama e riconoscibilità, per un tipo riservato come lui, delle due sono un impedimento.

Cosa lo ha spinto quindi a partecipare ad un reality? Ha avuto pressioni da parte della madre?

No, affatto. Carmen non ha mai fatto nulla per convincerlo. Spesso però sentiva la madre parlare della sua prima esperienza sull'Isola e delle sfide che si era trovata ad affrontare, così si è incuriosito. Ha scelto di partecipare un po' per mettersi alla prova, un po' per vedere di cosa di trattava.

E lei come ha preso la decisione di suo figlio di partecipare al programma?

Gli ho detto che, come tutte le cose, era un'occasione di crescita in più. Ogni estate ad esempio lui va in Inghilterra e lavora come cameriere, mantenendosi da solo. L'ho sempre incoraggiato, ogni esperienza lo aiuta a crescere. C'è una cosa però che ci terrei a precisare…

Prego.

Ci tengo a dire che Alessandro non è un ragazzo "casa e chiesa" che studia e basta obbedendo agli ordini della madre, come può essere sembrato. È un ragazzo come tanti, con una vita sociale, gli amici, il divertimento: semplicemente lo studio ora è la sua priorità e questo da padre mi rende felice.

Che mi dice invece del rapporto con la madre? Carmen Di Pietro è davvero un personaggio così "surreale" come viene mostrata?

Carmen è così com'è, non finge assolutamente. È una mamma molto presente perché ci tiene ad indirizzare i suoi figli sulla giusta via. Il loro rapporto è lo stesso anche a casa. Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere. Se sa che sua madre gli dirà sei volte di lavarsi i denti, alla seconda fa già finta di nulla.

Certo, prima o poi però "mamma chioccia" dovrà fare i conti con il fatto che il figlio è ormai un ragazzo adulto. Lei cosa ne pensa di questo approccio?

È possibile… però penso che se il risultato è un ragazzo come Alessandro allora ti dico che ne sono felice e che il suo metodo va bene così.

Alessandro ha parlato di un legame padre figlio talvolta complesso. Com'è oggi il vostro rapporto?

Negli ultimi anni ho viaggiato molto, capitavo poco spesso a Roma, ma al di là di questo il nostro rapporto è sempre stato ottimo. Per lui sono un punto di riferimento, proprio per questo non sono voluto andare in studio, non volevo condizionarlo in nessun modo.

Cosa vi direte al vostro primo incontro in Italia?

Ci siamo già sentiti. Mi ha chiamato ieri notte dopo la puntata. Gli ho detto che quando andremo in giro ci fermeranno di continuo! Non si rende ancora conto della notorietà, d'altronde questo non è proprio il suo mondo.