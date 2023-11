Giuseppe Garibaldi ci riprova con Beatrice Luzzi, ai fan del GF: “Ho deluso chi credeva in noi” Dopo l’aereo degli “ex Beabaldi”, Giuseppe Garibaldi ci riprova con Beatrice Luzzi. “Mi ha detto che vuole portarmi in un posto in Calabria a fare l’amore”, ha confidato l’attrice. Il coinquilino, nel confessionale, ha ammesso: “Mi dispiace avere deluso chi credeva in noi”.

A cura di Stefania Rocco

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo l’aereo degli “ex Beabaldi” passato sopra la Casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi sembrerebbe intenzionato a tornare sui suoi passi. Il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini aveva chiuso la relazione con Beatrice Luzzi in piena diretta tv, dichiarando di non ritenere possibile portare avanti la loro storia. A qualche giorno da quel momento, i fan che avevano sostenuto la coppia hanno mandato un aereo sulla Casa di Cinecittà con uno striscione il cui testo recitava: “Bea, solo con te. Ex Beabaldi”. Una presa di posizione netta che ha colpito Giuseppe, consapevole ormai di avere perso il supporto di una parte dei suoi fan. “Mi fa piacere per lei e mi dispiace un po’ per me”, ha ammesso il calabrese in confessionale, “Forse ho deluso un gruppo di fan che credevano nella nostra storia”.

La proposta di Garibaldi a Beatrice Luzzi

A qualche ora da quel momento, Giuseppe è tornato ad avvicinarsi a Beatrice. E questa volta lo ha fatto con una proposta ben precisa. L’uomo ha sussurrato qualcosa all’orecchio dell’attrice per poi allontanarsi. È stata Luzzi a confidare a Fiordaliso la proposta sussurratale da Giuseppe all’orecchio: “Mi ha detto ‘Ti porterei in Calabria, nel posto più bello di Tropea, a fare l’amore'”. Anche quella confidenza è stata parzialmente resa nota da Giuseppe nel confessionale: “Le ho detto una frase non piccante, ma dolce”.

Beatrice Luzzi piange per i “momenti belli che non ci sono stati”

A dimostrare che Beatrice è ancora coinvolta da Giuseppe è stato quanto confidato dall’attrice nel confessionale. Se Giuseppe si è detto convinto di voler restare sulla sua posizione, Luzzi è apparsa ammorbidita e con le lacrime negli occhi ha ammesso: “Il vero perdente in tutto questo sono i momenti belli che avrebbero potuto esserci e non ci sono stati”. Queste manovre di avvicinamento costituiranno il preludio all’ennesimo ritorno di fiamma tra i due gieffini?