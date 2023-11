Beatrice chiede di non ricevere aerei per i Beabaldi, Giuseppe: “Pensa per te, non sei all’altezza” Al Grande Fratello, ennesimo scontro tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. A innescarlo, un aereo dedicato a loro.

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello anche un aereo mandato dai fan diventa un pretesto per litigare. Nelle ultime ore, sono volati sulla casa due aerei per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Uno dei due recava scritto su uno striscione: "Cuore e magia sono la chiave #Beabaldi". L'attrice si è infastidita quando ha notato Anita Olivieri in giardino. Si aspettava che rientrasse in casa per lasciare lei e Giuseppe celebrare da soli il passaggio dell'aereo.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi infastidita da Anita Olivieri

"Stai con Anita, vai": ha commentato stizzita Beatrice Luzzi. In confessionale, poi, si è sfogata: "Arriva l'aereo e lei rimane lì, mangiando e guardandoci. Non solo lei rimane lì, ma lui se la prende con me. Anita poteva entrare, farsi da parte, ma non l'ha mai fatto e non lo farà mai". In casa, si è lamentata con Fiordaliso, la quale sosteneva che Anita Olivieri si trovasse in giardino per caso: "Hai visto che è arrivato l'aereo e lei stava lì? Stava lì per caso? Eh, poi però è rimasta. Per favore apri gli occhi".

La reazione di Anita Olivieri e di Giuseppe Garibaldi

Anita Olivieri, in confessionale, ha commentato la brusca reazione di Beatrice Luzzi: "A quanto pare io non mi dovevo trovare in giardino. Non ho diritto a stare in giardino dalle 8 alle 2 e mezza". Anche Giuseppe Garibaldi, che nella scorsa puntata ha lasciato Beatrice Luzzi in diretta, l'ha trovata eccessiva: "Secondo me l'aereo c'era da goderselo, da applaudire, da ringraziare".

La lite tra Beatrice e Giuseppe

Quando è arrivato un nuovo aereo per i "Beabaldi", Beatrice Luzzi ha chiesto a coloro che fanno il tifo per lei e Giuseppe Garibaldi di non sprecare più soldi: "Vi prego, io vi sono tanto grata, ma non voglio che spendiate più un euro per me e Giuseppe". Secca la reazione di Giuseppe: "Ma pensa per te, se non sei all'altezza". La concorrente, dopo avere inveito contro di lui, è rientrata in casa delusa. Garibaldi ha concluso: "Per l'ennesima volta ha cerato una scusa per litigare con Anita che non c'entra nulla".