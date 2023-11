Giulio Todrani ricorda Alex Baroni, l’ex fidanzato di sua figlia Giorgia: “Si conobbero grazie a me” Giulio Todrani, il padre di Giorgia, è stato ospite di La Volta Buona. Ha raccontato dell’esperienza a The Voice Senior, poi ha ricordato Alex Baroni, ex fidanzato della figlia che morì nel 2002. “Se n’è andato troppo presto”.

A cura di Gaia Martino

Giulio Todrani, il padre di Giorgia, è stato ospite di La Volta Buona oggi, venerdì 10 ottobre 2023. Più di 50 anni fa iniziò a fare musica e ha trasmesso la sua passione alla figlia, oggi nota cantante. Ha raccontato che quando Giorgia era piccola le raccontò la bugia di essere amico di Ray Charles, autore di Georgia On My Mind, la sua canzone preferita. "Lei ha cantato con lui e scoprì la mia bugia". Nel salotto di Caterina Balivo Giulio Todrani ha ricordato Alex Baroni.

Il ricordo di Alex Baroni

Quando è partita la canzone di sottofondo Gocce di memoria, di Giorgia, sul led sono apparse alcune foto di Alex Baroni. Il cantante, morto nell'aprile del 2002 a seguito di un'incidente, era fidanzato con Giorgia a quell'epoca. Fu Giulio Todrai a presentarli:

Ho conosciuto Alex prima di Giorgia, venne a Roma per fare dei pezzi con i miei musicisti. La sera quando noi facevamo i concerti, lui veniva e facevamo alcuni pezzi insieme. Un giorno mi chiese di venire con me ad una serata di Giorgia. Dopo lo spettacolo andammo a cena. Parlarono di musica, si isolarono, e dopo due o tre giorni mia figlia mi disse che sarebbe uscita con lui.

Il papà di Giorgia ha raccontato che fu lui ad avvisare i genitori del cantante dell'incidente: "Era un ragazzo favoloso, educato, un grandissimo cantante. Oggi sarebbe stato uno dei più grandi d'Italia. Mi sento strano quando parlo di lui, se n'è andato troppo presto. Ho dovuto avvertire io i genitori dell'incidente, è stata una cosa bruttissima. Stavo a telefono con la mamma, le dissi che Alex aveva avuto un incidente. Urlò e attaccò al telefono. Quando andai in ospedale mi dissero che non si sarebbe mai ripreso, è stata una cosa molto brutta".

Il ricordo di The Voice

Giulio Todrani nel 2020 partecipò a The Voice Senior. Il suo percorso nel programma fu ostacolato però dal Covid: "A The Voice presi il Covid. Sono stato malissimo. Sono stato 20 giorni in ospedale, mio figlio Renato e mia moglie si ammalarono. Io però l'ho preso pesante, ho avuto problemi di respirazione. L'ultima puntata la feci in video, per questo sono stato penalizzato".