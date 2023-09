Giselda Torresan piange perché Beatrice Luzzi è la preferita del pubblico del Grande Fratello Giselda Torrersan appare turbata dalla scelta fatta dal pubblico del Grande Fratello che ha deciso di rendere preferita Beatrice Luzzi, concorrente più contestata della Casa. Anita Olivieri cerca di consolarla: “Lei è utile ai fini del gioco”.

A cura di Stefania Rocco

La scelta del pubblico del Grande Fratello di rendere preferita Beatrice Luzzi ha turbato i concorrenti del reality show dei Canale5, in particolare modo Giselda Torresan. È stata proprio Giselda a giocarsi il titolo di “preferita” insieme a Beatrice. Il conduttore Alfonso Signorini ha lasciato che fossero solo loro due a contendersi il beneficio, salvando uno a uno i concorrenti che avevano superato la nomination. Solo una volta in diretta, Giselda ha scoperto che gli spettatori del reality le avevano preferito la “nemica” con la quale aveva appena discusso e ha reagito male.

Lo sfogo di Giselda Torresan dopo la puntata

Subito dopo la puntata, Giselda si è ritirata in giardino insieme a un gruppo di coinquilini per discutere la scelta del pubblico. Ciro Petrone ha provato a consolarla, dichiarando di considerarla forte. Ma l’ex operaia non è apparsa convinta e Rosy Chin le ha dato ragione: “Ci è rimasta male perché si chiede il motivo per cui il pubblico ha reso preferita Beatrice e non lei”. “Te lo dico io perché”, ha risposto Anita Olivieri, “Perché c’è bisogno di Beatrice sennò non c’è gioco. È la preferita perché crea gioco, non significa che è una persona fatta in un certo modo. Ma non stanno preferendo lei a te, è per il gioco”.

Le percentuali che hanno reso Beatrice Luzzi preferita

Il pubblico si è espresso chiaramente a proposito della preferenza tributata a Beatrice Luzzi. All’attrice, ex volto di Centovetrine, è andato il 34% delle preferenze. A seguire, Giselda si è piazzata al secondo posto con il 27% dei voti. Terzo posto per Vittorio Menozzi che ha ottenuto il 23%. Solo il )% ha invece votato per Arnold e l’’8% per Grecia Colmenares. A Beagtrice, quindi, è andata la preferenza netta degli spettatori. Una scleta che sembrerebbe avere destabilizzato i concorrenti.