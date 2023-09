GF 2023, Beatrice e l’offesa a Giselda che si infuria: “Quella frase non mi sta bene” Scontro tra le due inquiline nella puntata del 28 settembre del Grande Fratello. Beatrice Luzi ha motivato la sua nomination per Giselda parlando male di lei. Frasi che Giselda non ha accettato: “Hai detto una cattiveria”.

Anche stasera il pubblico del Grande Fratello ha confermato la simpatia per Beatrice Luzzi, in totale controtendenza rispetto agli umori di molti inquilini della cosa che non provano grande simpatia per l'attrice. Nel corso della puntata del 28 settembre, si è rotto anche il rapporto con Giselda, offesa dalle parole pronunciate da Luzzi nel corso della serata.

Lo scontro tra Beatrice e Giselda

Durante una puntata segnata dal racconto degli attacchi di Massimiliano Varrese alla stessa Beatrice Luzzi, ncorso della puntata, l'attrice ha deciso, in qualità di più votata, chi tra alcuni dei concorrenti dovesse essere destinato alla nomination. La scelta è ricaduta su Gieslla, contro cui ha deciso di vendicarsi, mettendola di fatto in nomination, contestandole di averle data dell'ipocrita e specificando: "Le ho dato molto ascolto, l'ho accudita, le ho regalato dei vestiti".

Il chiarimento nel corso della puntata del 28 settembre

Giselda ha risposto innervosita a Beatrice, contestando la sua affermazione: "Me l'hai prestato. Mi presta un vestito e poi dice di avermelo regalato, a poi te lo sei ripreso". "Ho visto che non lo usavi, l'ho ripreso", ha risposto Luzzi, aggiungendo: "mi ha nominata come ipocrita e quando le ho chiesto spiegazione mi ha dato una motivazione incomprensibile. Grande ingratitudine e quindi l'ho sentita molto lontana".

Tornati dagli altri concorrenti, le due hanno continuato a discutere. "Quella frase che ha detto non mi sta bene – ha detto Giselda – lei quel vestito me lo ha solo prestato e mi ha detto di tenerlo in armadio che se avessimo fatto altre serate, avrei potuto riutilizzarlo". E ancora Luzzi ha risposto: "Se avessi visto che lei lo usava, glielo avrei lasciato, ma non è andata così. Era distaccata". A quel punto Signorini ha contestato: "Un regalo non si richiede indietro". Giselda ha poi aggiunto: "Hai detto una cattiveria".