Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi: “Non la sopporto più, fatela uscire dalla casa” Dopo la puntata del Grande Fratello e lo scontro avvenuto in diretta, Massimiliano Varrese si è sfogato con Letizia Petris: “Beatrice Luzzi è falsa, gioca a screditarmi”.

È durata pochissimo la tregua tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Dopo lo scontro avvenuto nella puntata trasmessa lunedì 25 settembre, il concorrente si è sfogato con Letizia Petris, auspicando una celere uscita dalla casa da parte di Beatrice.

Lo sfogo di Massimiliano Varrese al Grande Fratello

Massimiliano Varrese, dopo la puntata, è tornato a esprimere la sua insofferenza nei confronti di Beatrice Luzzi. Il concorrente spera che l'attrice possa uscire presto dalla casa. Varrese si è confidato con Letizia Petris:

Continua a rompere i cog**oni. Basta, non la sopporto più, fatela uscire. Fine. Come al solito è lei, falsa, finta, gioca, sta giocando a screditarmi. Lo continua a fare dall'inizio. Continua a dire che siamo noi. Basta, esci da questa casa, non vedo l'ora. Con tutta la buona volontà, non si può fare. Cerca sempre di dare la colpa agli altri, è un continuo.

La tregua tra Massimiliano e Beatrice sfumata dopo la puntata

Massimiliano Varrese ha continuato nel suo sfogo, spiegando a Letizia Petris che poco prima della puntata lui e Beatrice Luzzi avevano avuto un chiarimento. Avevano deciso di mettere fine ai loro dissapori con la promessa di contestualizzare eventuali clip mostrate in puntata. Tuttavia, ogni accordo è sfumato con la diretta:

Io sono una persona cristallina, di valori e mi sono comportato così in ogni momento. Io confido nella verità. Stop. Lei è molto furba, è proprio furba, ci siamo anche parlati prima della puntata. Ci siamo detti: "Abbiamo messo uno stop, contestualizziamo le clip che sono precedenti". Ma lei, in puntata, in diretta, è venuta ad accusarmi perché deve portare l'acqua al suo mulino. Basta. Non capisce, non ci arriva.

Insomma, sembra difficile che Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi riescano a trovare un punto d'incontro. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà il loro rapporto.