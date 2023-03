Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi: “Gioca con l’emotività del pubblico, dice solo bugie” Gianluca Benincasa ritiene che la sua ex, Antonella Fiordelisi, stia raccontando solo bugie al Grande Fratello Vip e che stia sfruttando la sensibilità del pubblico fino alle ultime puntate.

A cura di Ilaria Costabile

Mancano ormai poche settimane alla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, e tra i concorrenti ancora in gioco c'è Antonella Fiordelisi, una delle grandi protagoniste di questa edizione. Durante tutto il suo percorso, però, non sono mancati i commenti da parte dell'ex della gieffina, Gianluca Benincasa, che allontanato dalla famiglia di lei, non ha però esitato a dire la sua in merito all'atteggiamento adottato durante il reality e ovviamente sulla storia con Edoardo Donnamaria.

Gianluca Benincasa commenta il comportamento di Antonella

Il mental coach ha più volte dichiarato che Antonella Fiordelisi non è la persona che si è vista in questi mesi di reality, aggiungendo che ogni sua mossa era stata calcolata e pensata a dovere. Ancora adesso, che manca davvero poco alla finale dello show, Benincasa sostiene che ogni gesto della gieffina è fatto per sollecitare il pubblico e provocare una reazione:

Per me tutto quello che sta facendo Antonella, quando succede qualcosa, è sempre vittimismo mediatico. Tutte cose vengono usate in quel momento per una clip, per approfittare della situazione e fare vittimismo. Perché è un qualcosa che ti porta avanti. Il fatto di addossarsi le colpe, lei già lo sa che alla gente anche questo provoca interesse emotivo, lei lo sa. Lei sta giocando sull’emotività del pubblico. Mi mandano video continuamente di Antonella… Mi credi che non so quanti aneddoti, quante bugie dice Antonella in quella Casa? È una cosa allucinante. Per me lei è Antonella personaggio lì dentro, non è Antonella.

Il giudizio sulla storia con Edoardo Donnamaria

Ancora una volta, quindi, Benincasa sostiene che volutamente Fiordelisi sta omettendo tutto quello che è accaduto prima del suo ingresso nella casa più spiata d'Italia e anche la sua storia con Edoardo Donnamaria è stata portata avanti solo per interessi televisivi. Questo quanto ha detto ai microfoni di CasaPipol: