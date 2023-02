Gianluca Benincasa su Antonella Fiordelisi: “Aveva studiato dei copioni per non sembrare stupida” Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, parla della gieffina rivelando alcuni particolari come i copioni da lei preparati per inscenarli in casa e anche addentrandosi nel loro rapporto.

A cura di Ilaria Costabile

Gianluca Benincasa, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip, prima che il padre della gieffina lo denunciasse e bloccasse definitivamente il suo ingresso nel reality. Intanto, sui social, dove ha anche un discreto seguito, il 37enne parla della sua storia con la ex schermitrice e rivela anche alcuni dettagli sul loro rapporto.

Le rivelazioni su Antonella Fiordelisi

Il mental coach parla sul suo profilo Instagram di quanto è accaduto nelle ultime settimane, commentando anche i comportamenti di Antonella che, ormai, fa coppia fissa con Edoardo Donnamaria da diversi mesi. A questo proposito, Benincasa rivela che la gieffina aveva preparato ogni dettaglio del suo ingresso nella casa di Cinecittà, tutto studiato per creare il personaggio che tiene banco nel reality sin dall'inizio:

Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne ho tutto il diritto. Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti. Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida.

Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi, fonte Instagram

Antonella Fiordelisi voleva dei figli

Benincasa ha poi parlato di ciò che gli ha dato fastidio del comportamento della sua ex fidanzata nel rapporto, sempre più intimo con Donnamaria, che ha dovuto accettare anche quando è stato pesantemente insultato. Intervistato da CasaPipol, poi, ha sottolineato come i genitori di Antonella abbiano fatto di tutto affinché lui le stesse lontano, e ribadisce che lei ha sempre provato sentimenti nei suoi confronti: