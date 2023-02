Gianluca Benincasa, ex di Fiordelisi: “Il Grande Fratello sconfitto dal padre di Antonella” Gianluca Benincasa torna a parlare sui social dopo i rumors che lo volevano pronto a sbarcare al GF Vip in seguito allo stop di lunedì scorso: “Non ci sarà alcun ingresso. La tv è stata sconfitta da un genitore”.

A cura di Stefania Rocco

Gianluca Benincasa interviene via Instagram in risposta a chi da giorni aveva fatto circolare l'indiscrezione secondo la quale sarebbe entrato nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata di giovedì 9 febbraio. Al di là delle notizie rimbalzate sui social, la verità è una: Benincasa non sarà tra i nuovi volti del reality show condotto da Alfonso Signorini, come anticipato a Fanpage.it a poche ore dalla fine della quarantena che sarebbe dovuta essere propedeutica al suo ingresso nella Casa.

La versione di Gianluca Benincasa

Via Instagram, Gianluca ha chiarito che non entrerà nella Casa per poi tornare ad attaccareStefano, padre della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. "Vorrei rispondere ai gossip usciti. Stasera non ci sarà nessun ingresso e nessun confronto. Non ci sarà nulla di tutto questo. Non posso far pensare alla gente che staserà sarò lì. Verrà fatta passare come scelta autoriale, ma vi posso assicurare che non è così. La verità è che c’è un esposto fatto contro di me come stalker che è una cosa imbarazzante. Ora metterò altre prove che queste cose non sono vere. Questa è una grande sconfitta della tv, essere sconfitti da un genitore che una mattina si sveglia e decide ‘questo è stalker e non può entrare nel programma’. La mia lotta non sarà contro Mediaset e Alfonso. Loro anzi, mi hanno sempre tutelato e lui l’ha dimostrato lunedì sera facendo un grandissimo gesto nei miei confronti".

L'ex di Antonella Fiordelisi: "Racconterò tutta la verità"

Gianluca promette quindi che racconterà la sua verità a proposito del rapporto con la concorrente del GF Vip: "Però io userò i social per portare alla luce tutta la verità in maniera intelligente. Voglio far decadere pubblicamente, oltre che legalmente, tutto quello che hanno detto su di me. Appena avrò tutto in mano capirete la verità. Si tratta solo di qualche giorno".