Gianluca Benincasa: “Antonella mi ha detto che avrebbe fatto la gatta morta già prima di entrare” Antonella Fiordelisi avrebbe messo preventivamente in conto l’ipotesi di una ship nella casa, ma avrebbe promesso a Gianluca di non mettere in gioco i sentimenti. “Antonella si è studiata anni di GFVip”, racconta Benincasa. “Diceva che avrebbe fatto il suo gioco, ma aveva promesso di non spingersi oltre”.

A cura di Giulia Turco

(Foto inviate da Gianluca Benincasa a Fanpage.it)

Mentre Antonella Fiordelisi piange la fine dell’amore con Edoardo Donnamaria, c’è chi fuori non ha ancora digerito la relazione ormai conclusa. Si tratta di Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato che sarebbe dovuto entrare nella Casa qualche settimana prima, se non fosse che la famiglia di Antonella ha fatto di tutto per impedirlo, e che ora sta sfogando la sua delusione spiegando come starebbero davvero le cose con la gieffina.

Le ultime rivelazioni di Benincasa su Antonella

Stando agli ultimi racconti di Benincasa in una room su Twitter, lui e Antonella avrebbero accordato un preciso copione da seguire all’interno del reality. L’attuale concorrente avrebbe infatti messo preventivamente in conto l’ipotesi di creare una ship nella casa, ma avrebbe promesso a Gianluca di non spingersi oltre né di mettere in gioco i sentimenti. “Antonella si è studiata anni di GFVip, la scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme”, racconta Benincasa. “Il mio guardarla negli occhi quando sono entrato nella casa aveva un senso. Della serie: ‘Sei andata troppo oltre quello che io e te ci eravamo promessi’. Lei mi aveva detto: ‘Andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come hanno fatto altri in passato”.

Antonella negli ultimi giorni sta versando lacrime amare per Edoardo

Il pubblico si chiede se quindi tutta la tristezza e delusione che Antonella sta manifestando negli ultimi giorni nei confronti di Donnamaria siano reali o una messinscena studiata ad hoc perché ha capito che “il ruolo della vittima funziona”, come sostiene Benincasa. Eppure la concorrente sta versando lacrime amare per quella storia d’amore, quella con Donnamaria, smorzata ancora prima di arrivare al secondo capitolo. “Una persona con cui pensavo a un futuro, di andare a convivere, avere figli”, lo ha definito Antonella. “Cose che non ho mai pensato nella mia vira. Mi ha distrutto tutto il sogno che stavo vivendo con lui”, si è sfogata dopo l’episodio del van che ha coinvolto Nicole Murgia. “Come può una persona che dice di amarmi così tanto, farmi questo?”.