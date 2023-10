GialappaShow su Tv8: Ivana Mrázová conduttrice con Mago Forest, anticipazioni seconda puntata La seconda puntata della nuova stagione di GialappaShow su Tv8 e Sky Uno in onda lunedì 23 ottobre alle 21.30: la conduttrice che accompagna Mago Forest è Ivana Mrázová.

La seconda puntata di GialappaShow in onda lunedì 23 ottobre alle ore 21.30 sarà condotta dalla modella ex Gf Ivana Mrázová. Sara lei, dopo Ellen Hidding, ad affiancare Mago Forest e la Gialappa's Band di Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Ospite speciale di puntata: Francesca Michielin che canterà i Beatles insieme ai Neri per Caso in una versione riarrangiata dal Maestro Vittorio Cosma.

Le anticipazioni della seconda puntata di GialappaShow

La seconda puntata di GialappaShow prevede il ritorno del super cast di comici, tra vecchi e nuovi che hanno fatto parte della storia dei programmi della Gialappa's Band. Tornano Gigi e Ross che interpretaranno Tiziano Ferro, il primo, e Salt Bae, il secondo. Tornano le matte risate con una nuova puntata di Sensualità a Corte firmata da Marcello Cesena e Simona Garbarino. Ci sarà il nuovo episodio di "4 Funerali" con Ubaldo Pantani nei panni di Flavio Insinna. Torna Brenda Lodigiani nei panni di Ester Ascione, l'androide. Torna il Fachiro Tandoori interpretato da Alessandro Betti. Tra le novità, la parodia del reality: Tentescion Ailand. Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s, che prenderà di mira i programmi TV, le competizioni sportive e i nuovi mondi del web.

Francesca Michielin con i Neri per Caso cantano i Beatles

La parte musicale del programma è affidata come sempre ai Neri per Caso e agli arrangiamenti del Maestro Vittorio Cosma. Per la seconda puntata, l'ospite musicale di eccezione è Francesca Michielin. L'artista, attualmente alla conduzione di X-Factor, eseguirà "Got to get you into my life” dei Beatles insieme al gruppo salernitano, nella versione riarrangiata degli Earth, Wind & Fire. Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.