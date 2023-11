GialappaShow, anticipazioni quarta puntata del 6 novembre: Mago Forest e Greta Scarano conduttori Le anticipazioni della quarta puntata della nuova stagione di GialappaShow su Tv8 e su SkyUno in onda lunedì 6 novembre alle 21.30: la conduttrice che accompagna Mago Forest è Greta Scarano. Valerio Lundini è l’ospite speciale della settimana.

Lunedì 6 novembre, alle ore 21.30, su Tv8 e Sky Uno, va in onda la quarta puntata di GialappaShow, il programma di Marco Santin e Giorgio Gherarducci con la conduzione di Mago Forest. Non cambia la formula con una co-conduttrice sempre diversa: nella prima puntata c'è stata Ellen Hidding, nella seconda Ivana Mrázová e nella terza Sabrina Salerno. Nella quarta puntata ci sarà Greta Scarano, che vedremo presto in una miniserie su Rai2, Circeo. Tra i personaggi, faranno il loro esordio Gigi e Ross nelle vesti di Colapesce e Dimartino. Ospite d’eccezione, all’iconico citofono e in studio, il comico Valerio Lundini. Non mancheranno i filmati commentati dalla Gialappa's Band, vero e proprio marchio di fabbrica del gruppo.

Le anticipazioni della quarta puntata di GialappaShow su Tv8

La quarta puntata di GialappaShow vde il ritorno di tutti i grandi comici che fanno parte del cast della seconda stagione del programma della Gialappa's Band. Come preannunciato tornano Gigi & Ross in un ruolo tutto nuovo: l'imitazione dei cantautori del momento Colapesce e Dimartino. La quarta puntata del programma prodotto da Banijay Italia segna anche il giro di boa: restano ancora altre quattro puntate dello show che sta continuando a conquistare pubblico e critica.

L'ospite d'eccezione è Valerio Lundini

Abbiamo detto di Greta Scarano che sarà la quarta donna ad affiancare il Mago Forest alla conduzione, ma occhi puntati soprattutto su Valerio Lundini: una special guest al citofono ma anche in studio. Tornano sul palco anche gli altri protagonisti, tra cui citiamo: Brenda Lodigiani, Toni Bonji, Stefano Rapone, Alessandro Betti, e i ragazzi Cin Cin. Imperdibili nuove puntate di Sensualità a Corte, 4 funerali, e Tentescion Ailand. Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Carmelo La Rocca, Albert Huliselan Canepa, Laura Bernini.