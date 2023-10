GialappaShow su Tv8: Ellen Hidding conduttrice con Forest, anticipazioni prima puntata La prima puntata della nuova stagione di GialappaShow su Tv8 e su Sky Uno in onda lunedì 16 ottobre alle 21.30: il ritorno di Ellen Hidding, storica conduttrice di Mai dire Gol, alla conduzione con Forest. Confermato tutto il cast e ci sono quattro new entry.

La seconda stagione di GialappaShow riparte da lunedì 16 ottobre alle ore 21.30, in simulcast su Tv8 e su SkyUno, con tutto il carrozzone della Gialappa's Show, sempre guidata da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, al completo. Anche in questa stagione ci sarà una conduttrice diversa che affiancherà di volta in volta Mago Forest: la prima puntata prevede un grande ritorno, quello di Ellen Hidding.

Il cast di Gialappa's Show

Il cast di comici è stato riconfermato in blocco: Marcello Cesena, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Alessandro Betti, Toni Bonji, Valentina Barbieri, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Questi protagonisti torneranno con i loro cavalli di battaglia ma anche con nuovi personaggi. Ubaldo Pantani, per esempio, proporrà il format "4 Funerali" nei panni dello Chef Barbieri. Ci saranno le nuove puntate di Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino. Brenda Lodigiani proporrà una sua imitazione della cantante Annalisa. Ritorna il vice portavoce aggiunto del Governo, Stefano Rapone così come il Brando Godano di Antonio Ornano e le nuove parodie di Valentina Barbieri (forse quella di Francesca Fagnani verrà messa da parte). Alessandro Betti sarà ancora protagonista con il suo Fachiro Tandoori. Toni Bonji regalerà nuove perle di saggezza nell’intento di (de)motivare, vestirà poi i panni di un medico dello sport. Grande rivelazione dello scorso anno, i ragazzi Cin Cin: Enrique Balbontin e Andrea Ceccon.

Le novità di questa edizione

Il cast si arricchisce di nuovi comici, per alcuni anche un ritorno con la Gialappa's Band. Parliamo di Gigi & Ross che dovrebbero imitare i Kolors. Ci sarà anche Edoardo Ferrario nei panni di un CEO di app inutili. Tra le new entry anche Fabrizio Casalino e Alessandro “Lesc” Bianchi. Tra le novità, la parodia del reality: Tentescion Ailand. Confermati i Neri per Caso, resident band guidata sempre dal Maestro Vittorio Cosma.