Chi è Ellen Hidding, conduttrice di Gialappa Show e volto storico di Mai dire Gol Ellen Hidding è la prima co-conduttrice della prima puntata della nuova stagione di Gialappa’s Show accanto al Mago Forest. Un grande ritorno per la modella e conduttrice olandese parte integrante della storia di Mai dire Gol e della Gialappa’s Band.

Ellen Hidding è la prima co-conduttrice della prima puntata della nuova stagione di Gialappa's Show accanto al Mago Forest. Si tratta ovviamente di un grande ritorno per la modella e conduttrice olandese, una presenza che ha il sapore del revival considerato che lei è stata parte integrante della storia di Mai dire Gol, il programma comico tuttora più amato e popolare dell'ex trio oggi composto solo da Giorgio Gherarducci e Marco Santin.

La carriera di Ellen Hidding in tv

La carriera di Ellen Hidding nel 1991, in Olanda, quando vince un concorso come modella. Da quel momento, parte la sua carriera in Italia. Nel 1997 fa il suo debutto televisivo con il programma "Mai dire Gol," che conduce anche l'anno successivo insieme ad Alessia Marcuzzi. Nell'estate del 1999, Ellen diventa la valletta di Mike Bongiorno nel programma del sabato sera di Canale 5, "Momenti di gloria". Nel gennaio 2000, guida il programma giornaliero "Mai dire Maik" con Fabio De Luigi e Ugo Dighero. Nel marzo del 2000, riprende il suo ruolo in "Mai dire Gol," consolidando la sua presenza per il terzo anno consecutivo. Il sodalizio con il trio prosegue anche al cinema per il film Tutti gli uomini del deficiente e continuerà a partecipare a tutte le trasmissioni radiofoniche del trio: Rai dire Sanremo e Rai dire gol. Dal 2010 ha condotto Melaverde con Edoardo Raspelli e dal 2019 con Vincenzo Venuto. In una intervista a Verissimo, ha dichiarato:

Ho avuto un’infanzia serena. Mi sono dedicata allo sport. Poi a 17 ho partecipato ad un concorso in un programma televisivo e in giuria c’era un’agenzia di Milano che mi invitò a venire in Italia per fare la modella. E sono più di 30 anni che sono in Italia. Mia mamma è rimasta lì, e quando ha capito che non ritornavo è venuta da me.

La vita privata: il compagno Roberto Cozzi e la figlia

Ellen Hidding non è sposata ma è comunque legata sentimentalmente a Roberto Cozzi. I due stanno insieme dal 1999 e nel 2005 hanno avuto la loro prima e unica figlia, Ann Mari. Nel 2005 la coppia ha avuto la loro prima figli: Ann Mari. In una intervista rilasciata a febbraio 2023 a Verissimo, la conduttrice e modella ha raccontato il suo rapporto con lei: "Vuole andare all'estero ma magari aspettiamo che faccia prima 21 anni. Adesso condividiamo tante cose, dalle cose banali a quelle più serie ed è bello perché oltre a essere una figlia è anche un'amica".