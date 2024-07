video suggerito

Ellen DeGeneres: “Posso essere tante cose, ma non cattiva. Dopo il prossimo show non mi vedrete più” Ellen DeGeneres ha annunciato durante una delle tappe del suo tour teatrale che, dopo lo speciale Netflix realizzato su di lei, avrebbe lasciato le scene. La comica, infatti, era al timone dell’Ellen DeGeneres Show che, però, nel 2022 ha chiuso i battenti dopo alcune accuse rivolte proprio alla conduttrice e alla produzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ellen DeGeneres ha dichiarato che il suo prossimo show Netflix sarà anche l'ultimo. Lo ha dichiarato durante una tappa del suo tour Ellen's Last Stand…Up, tenutasi al Luther Burbank Center for the Arts di Santa Rosa, dove dal pubblico un suo fan le ha chiesto se sarebbe tornata al cinema o magari a Broadway e la comica gli ha risposto rivelando questa notizia, per molti inaspettata.

Ellen DeGeneres annuncia l'addio alle scene

"Questa è l'ultima volta che mi vedrai. Dopo il mio speciale Netflix, ho finito" è così che avrebbe risposto il noto volto della tv americana, famosa per i suoi talk, gli show comici, ma anche per alcuni ruoli cinematografici. Una decisione che arriva dopo un anno trascorso nei teatri di mezza America, nei quali ha portato il suo spettacolo dal vivo. Quanto dichiarato dall'attrice, quindi, sembra essere una scelta maturata dopo un periodo particolare, di cui parla anche nei suoi show teatrali, e che si conclude con lo speciale prodotto da Netflix sul suo conto, di cui lei stessa aveva dato notizia non troppo tempo fa.

Cosa è successo allo show di Ellen DeGeneres

Ellen, sempre durante il suo show, ha ribadito il motivo per cui è stata allontanata dal mondo dello spettacolo. È stata infatti accusata di avere avuto una cattiva condotta nel corso del suo show televisivo, famosissimo, ovvero The Ellen DeGeneres Show, di cui era al timone da quasi vent'anni. Il programma è stato chiuso dopo che alla padrona di casa erano state rivolte accuse di razzismo, molestie sessuali e intimidazioni, avvenuti a telecamere spente. Inoltre, fu Variety ad aggiungere che durante il periodo della pandemia, vi erano stati non pochi malcontenti, in merito ai risarcimenti dei membri della troupe. In quell'occasione DeGeneres si scusò, pubblicamente, e a seguito di un'indagine interna vennero allontanati tre manager. Durante la tappa del suo tour, in cui ha annunciato quello che a tutti gli effetti sembra essere un ritiro dalle scene, ha risposto ad un fan dicendo:

Lascia che ti racconti cosa mi è successo dall'ultima volta che mi hai visto. Sono stata cacciata dallo show business per essere stata cattiva. Posso essere esigente, impaziente e dura. Sono una donna forte. Sono tante cose, ma non sono cattiva. Ero solita dire: ‘Non mi interessa cosa dice la gente di me'. Ora mi rendo conto di averlo detto quando ero al culmine della mia popolarità.