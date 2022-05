Ellen DeGeneres Show chiude, Jennifer Aniston 19 anni dopo: “Ho divorziato e sono finita in terapia” Con Jennifer Aniston si chiude il cerchio dello show più famoso della tv americana. Prima ospite nel suo salotto nel 2003, l’attrice 53enne torna a trovare Ellen De Degeneres nell’episodio conclusivo che segna la fine di un’era televisiva.

A cura di Giulia Turco

The Ellen DeGeneres Show è arrivato alla sua ultima puntata. Con l'episodio finale andato in onda giovedì 26 maggio si chiude il cerchio di un'era che ha fatto della conduttrice uno dei volti più familiari della tv americana. Diciannove edizioni, oltre tremila puntate, quasi duemila e cinquecento interviste che hanno raccontato nel corso di un ventennio com'è cambiato il mondo dello spettacolo. Navigando a vista puntata dopo puntata, non senza preoccupanti turbolenze.

Ellen Degeneres simbolo dell'America progressista

Con il suo stile irriverente e provocatorio De Generes si è conquistata un posto in prima fila nei palinsesti americani. Non appena per la capacità di intrattenere derivante dalla stand up comedy, ma per aver reso la sua persona il personaggio. Con il coming out arrivato già negli anni 90, Ellen è diventata la prima attrice dichiaratamente gay ad interpretare un ruolo gay in tv. La sua sitcom Ellen ha anticipato il ventennio che avrebbe trascorso, dal settembre 2003 in poi, nei salotti tv.

Quando abbiamo iniziato questo show nel 2003 l’iPhone non esisteva. I social non esistevano. II matrimonio gay non era legale. Abbiamo visto il mondo cambiare, a volte in meglio, a volte no,

ha dichiarato nella nota che annuncia la chiusura del programma. Il suo show, prima di proprietà della NBC poi della Warner Bros, le avrebbe garantito 171 nomination ai Daytime Emmy Awards, permettendole di superare anche Oprah Winfrey.

Fino alla bufera con le accuse di razzismo

Nonostante il motto della conduttrice sia sempre stato il famoso “Be kind”, ovvero “Sii gentile”, nel 2020 sembra essersi bruscamente invertita la rotta, con le accuse di “razzismo, paura e intimidazioni” pubblicate tramite un articolo di Buzz Feed. Alcuni dipendenti avevano lamentato “Un ambiente tossico” nel suo show. Si era parlato di Ellen come di un personaggio “arrogante e proponente”, incapace di mostrare empatia nei confronti del suo staff. Non solo, tre produttori sono stati licenziati dalla Warner Bros in seguito ad un’indagine interna che aveva confermato le accuse di molestie sessuali. In seguito la conduttrice si sarebbe scusata pubblicamente in tv, dicendosi mortificata per quanto successo e salvando di fatto la sua immagine.

Con Jennifer Aniston Ellen chiude il cerchio del suo show

Tra i personaggi che non le hanno mai voltato le spalle nei momenti più difficili c’è Jennifer Aniston con la quale Ellen ha stretto un legame che dura da quasi 20 anni. Prima ospite del suo show nel settembre 2003, Aniston è tornata a trovarla in occasione dell’episodio finale. Nella puntata di giovedì 26 maggio l’attrice ha ricordato quando, giovanissima, aveva battezzato lo studio con uno zerbino con scritto Benvenuto. Oggi, a 53 anni, ha chiuso il cerchio regalandone un altro alla conduttrice con la scritta Grazie per i ricordi.

(Ellen DeGeneres e Jennifer Aniston, 2003)

La conduttrice le ha chiesto poi cosa si portasse dietro dalla fine di Friends. Aniston non ha risparmiato l’ironia rispondendo: “Beh ho divorziato e sono finita in terapia!”, con riferimento alla fine del matrimonio con Brad Pitt, nel 2005. Quando lei invece ha chiesto ad Ellen quali saranno i suoi programmi per il futuro, l’attrice ha replicato: “Ora c’è bisogno di una pausa, non so ancora bene cosa farò dopo. Voglio fermarmi per un po’”.