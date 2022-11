Giaele De Donà: “Sessualmente attratta dalle donne, sono stata con mio marito e una ragazza” Conversando con Micol Incorvaia, Giaele De Donà ha ammesso di avere avuto dei flirt omosessuali: “Sono sessualmente attratta dalle donne. Sono stata con mio marito Brad e un’altra ragazza”.

Giaele De Donà ha confessato a Micol Incorvaia di avere avuto dei flirt omosessuali. La concorrente del Grande Fratello Vip, entrata recentemente in crisi dopo la lettera del marito Bradford Beck, infastidito dalla sua vicinanza ad Antonino Spinalbese, sembrerebbe avere preso le distanze dall’ex compagno di Belén Rodriguez. Sta quindi vivendo la sua esperienza nella Casa del Gf Vip concentrandosi nel raccontare quanto di lei potrebbe non essere ancora arrivato al pubblico. Come i suoi gusti sessuali, ad esempio. Sebbene l'argomento sia stato, solo lateralmente, trattato.

Giaele De Donà: “Mi piace il corpo delle donne”

Giaele, che aveva ampiamente parlato della sua relazione libera con il marito Bradford, ha ammesso con Micol di avere sperimentato insieme al compagno diverse possibilità. “Ah, tu, lui e una ragazza?”, ha chiesto incuriosita la sorella di Clizia Incorvaia, e Giaele ha confermato: “A me piacciono anche le donne. Una relazione importante con una donna non l’ho mai avuta ma sessualmente le donne, non tutte, piacciono. La donna è elegante, ha un corpo bello da vedere. Oggettivamente bello”.

Micol Incorvaia: “Anch’io potrei stare con una donna”

Micol si è detta d’accordo con quanto dichiarato da Giaele: “Anche io, se dovessi scegliere, starei con una ragazza. Come concetto, anche. Al di là del sfatto che non nego che potrei stare con una donna. Ho un concetto dell’amore, per quanto posso saperne io di amore, perché ne so molto poco, che ci si innamora delle anime. Non della sessualità”. La sorella di Clizia Incorvaia potrebbe essere uno tra i personaggi più interessanti di questa edizione. Per il momento, in qualità di ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, è già riuscita a litigare con Antonella Fiordelisi, modella, influencer e attuale fidanzata dell’affascinante volto di Forum.