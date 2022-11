“La coperta non serve più”, Antonino Spinalbese e Giaele si nascondo dalle telecamere È subito mistero con gli inquilini della casa che iniziano a prendere di mira i due non appena li vedono trafficare con fare sospetto.

Che cosa nascondono Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà? È subito allarme ‘copula' con gli inquilini della casa che iniziano a prenderli di mira appena li vedono trafficare con fare sospetto. La canzone della coperta li mette alla berlina: "E la coperta…e la coperta…e la coperta non serve più, la coperta non serve più". Cantano tutti: Charlie Gnocchi, Nikita Pelizon, Patrizia Rossetti. Se la ridono e se la cantano mentre Antonino Spinalbese, nascosto dalla coperta e in controluce, sembra quasi stanco. Sofia Giaele De Donà invece, proprio come ha ricordato Orietta Berti, sembra quell'ape che si posa sul fiore più bello del giardino.

I due sempre più vicini ma anche lontani

Il rapporto tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà all'interno della casa equivale un po' a quello che si può avere salendo sulle montagne russe. Un saliscendi complesso, un rapporto tra i più difficili di questa edizione del Grande Fratello Vip. È stata una settimana abbastanza turbolenta che si è conclusa forse nel migliore dei modi o forse no. C'era stato già uno sfogo di Giaele che era stufa dell'ambiguità di Spinalbese, poi c'è stato un momento intimo sotto le coperte ripreso dalle telecamere. Adesso questo.

Giaele nel letto di Antonino, ma nulla si muove

"Sono ormai dieci giorni che vado nel letto di Antonino perché è lui che mi cerca. Non è che io entro nella sua camera e mi metto nel suo letto". Questa è la somma delle azioni più importanti, ma non c'è nulla perché Spinalbese non sembra convinto, anzi ha dichiarato di non provare nulla: "A me non interessa avere una storia con te". Poi ancora frasi che hanno fatto parlare: "Se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te". Lui vorrebbe solo un'amicizia, ma ora c'è questa storia della coperta. Qualcosa hanno da nascondere, ma che cosa?