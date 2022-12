GFVip, Dana Saber terrorizzata: “Ho visto un demone nero con la faccia da mucca” Dana Saber è scappata dalla sua camera nella notte, perché terrorizzata da un demone che avrebbe visto. La modella racconta l’accaduto ai gieffini che, però, non le credono.

A cura di Ilaria Costabile

Attimi di terrore nella casa del Grande Fratello Vip, almeno per una delle concorrenti. Si tratta di Dana Saber, la quale giura di aver visto una presenza demoniaca in camera da letto, ragion per cui non ha voluto dormire al suo posto e ha preferito dormire sul divano. Quando ha raccontato ai gieffini l'accaduto, non le hanno dato particolarmente credito.

Dana Saber impaurita scappa nella notte

Nella serata di ieri la gieffina ha lasciato di corsa la sua camera per rifugiarsi in un'altra parte della casa per scappare da quello che lei ha descritto ai gieffini come: "un demone nero con la faccia da mucca sulla mia valigia". Luca Onestini subito dopo il racconto, incredulo alle parole della modella, l'ha subito fermata dicendole chiaramente: "Si chiamano incubi, non esistono queste cose", ma Dana ha ribattuto: "L’ho visto! Mi sono messa a pregare, ma non volevo svegliare gli altri. Non era un incubo, ero sveglia, l’ho visto!". Insomma, la new entry del Grande Fratello Vip sta già dando il meglio di sé, anche se i suoi compagni d'avventura tendono finora a guardarla con sospetto.

I litigi di Dana Saber con i gieffini

L'entrata di Dana Saber ha sconvolto alcuni equilibri bella casa più spiata d'Italia. La modella, infatti, non ha perso tempo per mostrare a tutti il suo carattere e in un attimo ha già litigato con Patrizia Rossetti, è sbottata contro Nicole Murgia per poi piangere a dirotto e fatto anche delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti, come quella relativa alla simpatia per Putin. Che sia un personaggio particolare, quindi, è piuttosto chiaro, dopo appena una settimana di convivenza con gli altri inquilini stanno emergendo lati del suo carattere piuttosto irruenti. Di recente, poco dopo la sua entrata al reality, anche Dayane Mello ha dichiarato di aver preso le distanze dalla modella e di "aver fatto pulizia nelle amicizie"