GFVip, Alex Belli rivela: “Mi avevano proposto di rientrare, ma non me la sentivo, non è il mio game” Alex Belli è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e proprio per questa ragione gli avrebbero proposto di rientrare in Casa, anche solo per un ingresso. L’attore, però, ha spiegato il perché del suo rifiuto.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i protagonisti delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip, si può dire che Alex Belli sia stato uno di quelli più significativi, ed è per questo che l'attore è stato chiamato a commentare questa edizione del reality ai microfoni di Casa Pipol. L'ex gieffino non si è fatto scappare l'opportunità di dire la sua, come aveva fatto anche sui social, e ha rivelato che stavano pensando di farlo rientrare nella Casa più spiata d'Italia.

La richiesta di entrare nella Casa

Lo scorso anno, in effetti, la presenza di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip è stata determinante, dal momento che è riuscito a sostenere il peso di un'intera edizione, creando dinamiche e mettendo sempre a soqquadro gli equilibri della Casa. L'attore ha spiegato che la proposta di poter fare, almeno un ingresso, gli era stata fatta anche quest'anno, ma lui ha gentilmente declinato l'invito:

La verità è che c’è stata un’idea di poter fare un ingresso però poi alla fine dei conti dopo una grande stagione come quella dell’anno scorso, non me la sentivo. Anche perché il terreno dei concorrenti che ci sono all’interno di quella Casa non mi ispiravano. Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia ecc.. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game.

Il commento di Alex Belli sul GFVip7

Commentando, quindi, l'edizione in corso, dopo aver elencato i problemi che si sono verificati sin dall'inizio, Belli ha sottolineato come sia sempre stata premura degli autori mettere insieme personaggi in grado di creare situazioni stimolanti, ma che non sempre hanno portato ai risultati sperati. L'attore, infatti, dichiara: