Oriana e Antonino dopo l’ingresso di Ginevra Lamborghini al GFVip, lui: “Ora devo pensare a me” Oriana Marzoli teme che Antonino Spinalbese possa avvicinarsi a Ginevra Lamborghini in sua presenza, così terminata la puntata del GF VIP ha chiesto rispetto. Il concorrente è stato però chiaro: “Qualora volessi farlo, non avrò problemi nel farlo”.

Tornano i Gin Tonic al Grande Fratello Vip. La scelta della produzione di far rientrare in qualità di ospite Ginevra Lamborghini nella casa del reality, a circa due mesi dalla squalifica, ha fatto contenti i sostenitori della ship e Antonino Spinalbese. Meno felice invece Oriana Marzoli che teme per il suo rapporto con l'hair stylist: dopo la puntata di ieri sera ha chiesto al suo inquilino di rispettarla. Spinalbese è stato chiaro: "Ora devo pensare al mio bene".

Il confronto tra Oriana e Antonino dopo la puntata

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno parlato dell'ingresso di Ginevra Lamborghini una volta terminata la puntata del Grande Fratello Vip. Il concorrente si sarebbe avvicinato per prima alla sua inquilina, chiedendole come si sentisse. Da un video che circola su Twitter è possibile ascoltare la loro breve conversazione in sottofondo: "Non l'ho fatta venire io Ginevra, non fare così, ci siamo capiti per quale motivo ho dovuto fare…", le parole di Antonino. "No, non ho capito sinceramente" ha replicato Oriana.

La modella e influencer venezuelana in un secondo momento ha poi chiesto al suo inquilino di non lasciarsi andare con Ginevra Lamborghini in sua presenza: "Anche se per te è una cavolata, a me non mi va vederti con lei, mentre vi baciate. Non mi piacerebbe, è normale". Antonino non vuole precludersi nulla, le ha infatti risposto: "Qualora volessi farlo, non avrò problemi nel farlo. Non sto facendo soffrire nessuno, è come se mi volessi fare del bene. È inutile che io tutte le volte cerchi di pensare sempre agli altri".

I consigli di Giaele De Donà per Oriana

Oriana Marzoli dopo la puntata è apparsa visibilmente pensierosa. Giaele De Donà è corsa in suo aiuto per darle alcuni preziosi consigli. "Se posso dirti, usa polso. Ci sono io questa settimana. Non far vedere che stai sempre lì a rosicare, lui non se la vive bene, poi non dargli questa vittoria".