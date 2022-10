Gegia eliminata al GF Vip, scopre che il fidanzato Mehmet l’ha bloccata. Poi la sorpresa Gegia è risultata essere la concorrente eliminata nel corso della puntata del Gf Vip del 13 ottobre. In diretta ha inoltre scoperto che il compagno Mehmet è volato in Messico, non ha risposto agli autori che le avevano chiamato perché la salutasse e che ha bloccato il suo numero di telefono. Poi, a sorpresa, un messaggio.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gegia è stata eliminata nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 13 ottobre. La concorrente, già criticato dal pubblico a casa per le frasi contro Marco Bellavia, è risultata essere la meno votata nel corso del televoto che si è concluso questa sera. Per questo motivo, ha dovuto lasciare la Casa. Per lei nemmeno la consolazione di ritrovare il presunto fidanzato Mehmet. La trasmissione ha provato a contattarlo in diretta affinché l’uomo la salutasse ma Mehmet non ha mai risposto.

Gegia scopre che Mehmet è volato in Messico

“Il tuo fidanzato è volato in Messico, a Tulum”, le ha rivelato Alfonso Signorini in diretta, un’informazione che ha colto di sorpresa la donna. Ha quindi provato a organizzare per lei una sorpresa. Fiutando qualcosa di poco chiaro dietro la relazione tra Mehmet e la nota attrice comica, Alfonso ha provato a farlo chiamare affinché Gegia potesse parlarci di fronte agli spettatori del Gf Vip. L’uomo, però, non ha mai risposto. Quando è stata eliminata, Gegia è apparsa soddisfatta all’idea di poterlo ritrovare. “Volo in Messico da lui”, ha promesso. Signorini ha sollevato il dubbio che l’uomo sia sparito dopo avere scoperto l avere età della donna. “Gli avevo detto di avere 50 anni”, ha raccontato lei. In realtà, ne ha 63.

Mehmet, contattato da Fanpage.it, non ha voluto commentare il rapporto con Gegia

Diverse settimane fa, Fanpage.it ha provato a mettersi in contatto con Mehmet affinché raccontasse i dettagli della relazione con Gegia. Ma l’uomo, dopo avere ammesso di conoscere l’attrice, non ha voluto fare ulteriori commenti. Ha dichiarato inoltre di essere infastidito dall’0eccessiva attenzione mediatica che è esplosa dopo che Gegia ha reso pubblico il loro rapporto. Informazioni che l’attrice ancora non conosce ma che apprenderà una volta uscita dalla Casa del Gf Vip.

Gegia scopre che Mehmet l'ha bloccata

Una volta in studio, Gegia ha scoperto che Mehmet ha bloccato il suo numero di telefono. La comica ha provato più volte a contattarlo per poi scoprire di non potersi più mettere in contatto con il presunto fidanzato. La donna si è detta convinta che si tratti di una indisponibilità solo momentanea. E ha avuto ragione: qualche istante dopo il rientro in studio, Mehmet le ha scritto un messaggio: "Mi sei mancata, amore mio".