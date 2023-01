Gegia convocata dall’Ordine degli Psicologi: come si è concluso il caso Bellavia scoppiato al GF Vip Dopo il caso di Marco Bellavia, scoppiato al Grande Fratello Vip, l’Ordine degli Psicologi del Lazio aveva aperto un’istruttoria a carico di Gegia, all’anagrafe Francesca Antonaci. Fanpage.it ha appreso che nella giornata odierna, l’attrice è stata convocata e la Commissione le ha comunicato la sua decisione.

Secondo quanto risulta a Fanpage.it, Gegia, all'anagrafe Francesca Antonaci, è stata convocata dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, nella mattinata di lunedì 23 gennaio. Il motivo è il caso di Marco Bellavia. Come molti ricorderanno, l'ex volto di Bim Bum Bam e concorrente del Grande Fratello Vip, ha vissuto un momento di profondo sconforto e sofferenza mentre si trovava nella casa, tanto da vedersi costretto a lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini. In quell'occasione, gran parte dei concorrenti, vennero accusati dagli spettatori di essersi dimostrati impermeabili al dolore del gieffino. Le critiche furono particolarmente dure nei confronti di Gegia, in quanto psicologa. Lo scorso ottobre, a seguito delle segnalazioni pervenute, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, a cui Francesca Antonaci è regolarmente iscritta, ha aperto un'istruttoria e, in queste ore, ha convocato l'attrice, comunicandole il verdetto della Commissione.

Gegia ha ricevuto un richiamo dall'Ordine degli Psicologi

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, Gegia ha ricevuto un richiamo dall'Ordine degli Psicologi. L'attrice, da noi contattata, ha spiegato che preferisce non rilasciare ulteriori commenti sulla vicenda. Sta vivendo un momento di grande felicità accanto a Mehmet Bozkurt e intende concentrarsi su questo:

Sto vivendo una bella storia d'amore con Mehmet. Facciamo l'amore tutto il giorno. Abbiamo fatto un contratto di convivenza, non solo per il permesso di soggiorno, ma perché ci piaceva questa cosa. E poi, lui vive con me. Sta arrivando San Valentino, amatevi. Per il resto sì, mi hanno chiamato e mi hanno dato un richiamo, doveroso dopo quello che è successo. Ma non voglio dire altro.

Grande Fratello Vip, il caso Marco Bellavia e l'istruttoria dell'Ordine degli Psicologi

Lo scorso ottobre, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha aperto un'istruttoria per valutare il comportamento tenuto nella casa del Grande Fratello Vip da Gegia. L'agenzia Dire aveva fatto sapere:

Sono state inviate all'Ordine diverse segnalazioni da parte di provati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un'istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede "vari mesi", nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l'Ordine, "verrà sicuramente affrontato".

La decisione è arrivata in queste ore e si è concretizzata in un richiamo. Lo scorso novembre, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Gegia aveva commentato il Caso Bellavia: "Non sono mai stata una bulla in vita mia, sono una persona buona. Ho cercato solo di spronare Marco. Quando gli ho detto: "Tu non stai bene", intendevo "Reagisci, perché è inutile continuare a piangere, trova la forza di andare avanti". Ci hanno cacciato a furor di popolo, questo è vero. Tutti noi abbiamo fallito". Quanto al titolo di psicologa, invece, aveva chiarito di non esercitare la professione:

Voglio precisare che dopo la Laurea in Lettere, ho preso la Laurea in Psicologia, ho fatto l'esame di Stato, ma non ho mai frequentato la scuola di psicoterapia. La psicologia è solo un mio interesse personale. Da gennaio riapro la scuola di recitazione Attori in scena a Roma, dove faccio il metodo Stanislavskij, che si basa sulla psicanalisi. Ho studiato per mettere le mie conoscenze a servizio della mia scuola.