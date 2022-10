Gegia e il caso Marco Bellavia: l’Ordine degli psicologi del Lazio apre un’istruttoria Il Grande Fratello Vip e la scarsa sensibilità con cui si è approcciata alla fragilità di Marco Bellavia, potrebbero costare caro a Gegia. Dopo le numerose segnalazioni, l’Ordine degli Psicologi del Lazio sta valutando il caso.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si complica la posizione di Francesca Antonaci, in arte Gegia, dopo il modo in cui si è approcciata ai problemi di salute mentale di Marco Bellavia. Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 3 ottobre, è riuscita a salvarsi dal televoto, ricevendo solo il 4% delle preferenze (è stato eliminato Giovanni Ciacci che ha ricevuto il 3%). Ma più che il suo percorso nel reality, sembra a rischio la sua professione di psicologa. L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha aperto un'istruttoria.

Gegia e le conseguenze del caso Marco Bellavia

Numerosi spettatori del Grande Fratello Vip si sono preoccupati di segnalare la condotta di Francesca Antonaci all'Ordine degli Psicologi del Lazio. Lo stesso Alfonso Signorini, in diretta, ha rimarcato come Gegia non abbia brillato in qualità di psicologa, per il modo in cui si è dimostrata impermeabile alla sofferenza di Marco Bellavia. L'agenzia Dire oggi riporta:

Sono state inviate all'Ordine diverse segnalazioni da parte di provati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un'istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede "vari mesi", nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l'Ordine, "verrà sicuramente affrontato".

Cosa ha detto Gegia su Marco Bellavia

Durante i giorni di maggiore sofferenza di Marco Bellavia, Gegia non ha esitato a etichettarlo come un "matto", "malato" e ancora, lo ha messo a tacere: "Non me ne frega niente di cosa hai avuto, da psicologa ti consiglio di stare zitto". Persino in diretta, dopo la strigliata di Alfonso Signorini, non si è risparmiata e, durante una pausa pubblicitaria, è tornata a insultare Bellavia: “Dovevamo tenercelo e sentire le ca***te che diceva”. Uscita che Alfonso Signorini ha definito "ignobile".