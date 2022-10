Gf Vip, Gegia insiste: “Dovevamo tenerci Marco Bellavia, ascoltare le ca***te che diceva” La squalifica di Ginevra Lamborghini al Gf Vip non è servita a niente. Mentre la concorrente abbandonava la Casa, Gegia ha sussurrato: “Dovevamo tenerci Marco Bellavia, ascoltare le ca***te che diceva”.

A cura di Stefania Rocco

Le facce contrite di fronte ai video mostrati da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, video che dimostrano quanto siano stati colpevoli e indifferenti nei confronti di Marco Bellavia, non corrispondono a quanto i concorrenti sentono realmente. Lo dimostra quanto accaduto con Gegia che, poco dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, ha dimostrato di non avere capito niente di quanto accaduto questa sera. E ha pronunciato un’altra, l’ennesima, frase imperdonabile: “Dovevamo tenercelo e sentire le ca***te che diceva”.

Gegia colpevole quanto Ginevra Lamborghini, Signorini: “In pubblicità altra ca***ta”

Gegia non è stata squalificata, eppure ha detto cose gravissime nei confronti di Marco Bellavia. Al rientro della pubblicità, Alfonso Signorini ha dimostrato di essersene accorto e ha trasmesso un video della frase pronunciata dalla donna. “Questo è il riassunto di quello che abbiamo detto stasera. Ma detto da una che è iscritta all’albo degli psicologi”, ha chiesto risentito Signorini. Gegia ha tentato di giustificarsi senza convinzione: “L’ho fatto dormire nel mio letto, saltava nel letto e mi disturbava. Mi ha chiesto se mi era mai capitato di avere deliri di onnipotenza. Gli avevo chiesto di dormire tranquillo”. Una giustificazione stramba, che non spiega l’atteggiamento avuto da Gegia nei confronti di Marco nella Casa. “Il depresso ripete continuamente le stesse cose, piange e ripete le stesse cose perché è un depresso maniacale”, ha quindi aggiunto ancora Gegia, immediatamente interrotta da Signorini: “Questa non è la sede deputata a parlare di depressione, lo faranno le persone preposte”.

Antonella Fiordelisi a Gegia: “Sei una donna insensibile”

Antonella Fiordelisi, infastidita, ha quindi attaccato la collega: “Gli hai detto che non stava bene e che doveva lasciare la Casa. Hai studiato psicologia e dici a una persona che non sta bene, che non sta bene? Sarai pure una comica ma sei una persona insensibile”. Nemmeno di fronte agli scivoloni di questa settimana, puntualmente ricordati da Antonella, Gegia ha fatto mea culpa. Signorini ha annunciato nuovi provvedimenti in arrivo. Coinvolgeranno anche la comica?