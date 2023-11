Garibaldi vicino a Beatrice, Massimiliano Varrese gli dichiara guerra: “È uscito fuori il calabrese” La Casa del Grande Fratello è all’improvviso compatta contro Massimiliano Varrese, che in settimana si è sfogato contro il gruppo, per la sfiducia che hanno nei sui confronti. In particolare è con Garibaldi che si acuisce lo scontro: “Se non ammetti che vicino a Beatrice sei più forte, sei falso”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La vicinanza rinnovata tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi fa innervosire Massimiliano Varrese, che si sente all’improvviso messo fuori dal cono d’ombra. Dentro la Casa c’è chi vede nel fastidio dell’attore un comportamento strategico, ma lui si difende perdendo la pazienza con il resto del gruppo. Così il nuovo elemento nel mirino della Casa è Varrese, non più Beatrice Luzzi che per il momento si gode, da spettatrice, lo spettacolo da fuori.

Lo sfogo di Massimiliano Varrese contro il gruppo

L'attore sostiene di avere un malessere nei confronti degli altri inquilini, incompreso. “Ho sentito da Rosy che non capiva il mio riavvicinamento a Beatrice e questo mi ha fatto ragionare”, spiega a Signorini. “Non sono stato riconosciuto per questo gesto da parte del gruppo”. A ben guardare però, nel mirino di Massimiliano c’è una persona in particolare, Giuseppe Garibaldi, che di recente si è riavvicinato a Beatrice. “Il calabrese è uscito fuori”, lo ha provocato in una lite come dimostra una clip della settimana. Dalla parte di Giuseppe c'è anche Ciro, che ne approfitta per infierire un colpo a Varrese: “Sei consapevole che a stare vicino a lei sei molto più forte, se non lo ammetti sei falso", incalza.

Il bacio sotto le coperte tra Beatrice e Garibaldi

Il capitolo più appagante di questo ritorno di fiamma è stato certamente il misterioso quanto romantico bacio sotto le lenzuola che si sono scambiati i due nelle ultime ore. Dopo aver ballato un lento, viso contro viso, Beatrice e Giuseppe si sono lasciati andare a baci, carezze e affettuosità di ogni genere. Non manca la passione, visto che, una volta sotto le coperte, le effusioni sembrano essere proseguite. Tanta era l’emozione che a Giuseppe sarebbe uscito persino il sangue dal naso. Dopo numerosi alti e bassi insomma, i due sembra aver trovato un appagante equilibrio. Che abbia avuto a che fare con la nomination che Garibaldi ha scampato in puntata?