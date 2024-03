Gaffe su Rai News 24, Luce Cardinale sbaglia la lettura: “Vaffanc*lo, ho sbagliato riga” Luce Cardinale questa mattina mentre leggeva una poesia in Pillole di Poesia su Rai News 24 è inciampata in un errore, seguito da una parolaccia: “Vaffan*ulo, ho sbagliato riga” ha dichiarato l’attrice. Stando a quanto apprende LaPresse, l’episodio è andato in onda a causa di “un errore di montaggio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Luce Cardinale questa mattina di martedì 12 marzo nel leggere una poesia di Robert Frost durante la trasmissione ‘Pillole di Poesia' in onda su RaiNews24 si è resa protagonista di una gaffe divenuta virale. L'attrice è inciampata in un errore di lettura ed ha pronunciato sorridendo un ‘Va*an*ulo, ho saltato una riga'. Stando a quanto apprende LaPresse, l'errore è andato in onda a causa di un "incidente tecnico" dovuto "a un errore di montaggio".

Il video del vaffa di Luce Cardinale

Luce Cardinale è diventata virale con la gaffe andata in onda su Rai News. L'attrice mentre leggeva una poesia di Robert Frost durante la trasmissione ‘Pillole di poesia' si è lasciata scappare un "A**anculo". Si sarebbe trattato di uno sfogo nato a seguito l'errore nella lettura: "Ho saltato una riga" ha infatti aggiunto prima di sorridere e riprendere la poesia.

Presidente FNSI: "Terza figuraccia in pochi giorni"

La gaffe non è sfuggita ai telespettatori che stanno commentando in queste ore quanto accaduto e andato in onda, senza tagli. Vittorio di Trapani, presidente FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) pochi minuti fa ha commentato su X (ex Twitter) l'episodio lamentando la scarsa attenzione in casa Rai News 24: "Tra poco più di 1 mese Rainews compirà 25 anni. Testata che ha fatto delle credibilità il proprio punto forte, grazie all’impronta data da Roberto Morrione. Ha ragione il CdR: siamo alla terza figuraccia in pochi giorni, chi pagherà i danni di reputazione di errori così gravi?".