Dopo la gaffe, polemiche su Luce Cardinale per la poesia dell’8 marzo: “Forse non era il caso” Prima delle polemiche per il ‘vaffanc*lo” fuori onda, c’era stata un’altra polemica su Luce Cardinale: la poesia per l’8 marzo sul ‘trapano d’amore’. Il Cdr di RaiNews: “Stereotipi letti da un’attrice in modo poco consono al contesto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia ha scoperto Luce Cardinale. Attrice romana, classe 1990, già attrice per Daniele Luchetti e per Karin Proia (la Karin di "È stato stocazzo!" in Boris), che disgraziatamente è stata protagonista suo malgrado di un fuori onda nelle "Pillole di Poesia" di RaiNews24. Dopo quel "Vaffanc*lo, ho saltato una riga" in diretta televisiva, dovuto chiaramente a un errore di montaggio, i riflettori si sono accesi su di lei. Spunta quindi un'altra polemica, relativa alla puntata dell'8 marzo, su cui si era già espresso il Cdr di Rainews: "Contenuti stereotipati letti da un'attrice in modo non consono al contesto".

La poesia sul "trapano d'amore"

Per le "Pillole di poesia" dell'8 marzo di RaiNews24, la composizione scelta è di Gioconda Belli: "E Dio mi fece donna". Nella poesia si parla di "colpi di mantice" e "trapano d'amore" in riferimento alla creazione divina. A parte il contenuto, quello che più si contesta all'attrice è stato il modo in cui si è recitata la suddetta poesia. Nella nota leggiamo: "Poesia dai contenuti stereotipati sul corpo e sulla funzione delle donne, letta da un'attrice in modo non consono al contesto. Una rappresentazione degradante proprio nella giornata internazionale della donna".

Chi è Luce Cardinale, nipote di Claudia Cardinale

Luce Cardinale è la nipote di Claudia Cardinale. È nata a Roma nel 1990 e si è formata presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, diplomandosi nel 2013. Ha lavorato con Daniele Luchetti, esordendo nella commedia "Anni felici" con Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart. Ha lavorato anche in Colombia, nel cast di Pacifico per la regia di Gonzalo Gutierrez. Tra le fiction, "I liceali" e "Il sorteggio.

Il video del vaffa di Luce Cardinale

Pochi giorni fa, il video virale del vaffa di Luce Cardinale. L'attrice leggeva una poesia di Robert Frost durante la trasmissione ‘Pillole di poesia‘ e si è lasciata scappare un "Va**anculo". Uno sfogo nato a seguito l'errore nella lettura: "Ho saltato una riga" ha infatti aggiunto prima di sorridere e riprendere la poesia. Un errore in fase di montaggio molto grossolano che sembrerebbe aver esposto l'attrice a un danno d'immagine.