Gaffe su Rai News 24, il boss pentito Schiavone diventa Rocco Schiavone Evento singolare a RaiNews24, dove per alcuni minuti il nome del personaggio di Rocco Schiavone si è sostituito a quello del boss pentito Francesco Schiavone. Una "gaffe" comprensibile, certo, sommata a quella recente di Televideo sul film di Garrone ispirato alla storia di Schettino, è spia del clima complesso che regnerebbe nella redazione di RaiNews.

A cura di Andrea Parrella

La notizia del giorno è senza ombra di dubbio quella che riguarda Francesco Schiavone, capo indiscusso del clan dei Casalesi che dopo 26 anni di carcere duro ha deciso di collaborare con la giustizia. Una novità che è stata accolta come un passo in avanti storico e che, nel clima di caotica urgenza che una notizia così rilevante può generare, deve aver indotto all'errore la redazione di Rai News, che per alcuni minuti ha confuso Francesco Schiavone detto Sandokan con Rocco Schiavone, il personaggio interpretato da Marco Giallini.

Come testimonia uno screen che sta circolando sui social, in tarda mattinata, quando la notizia aveva iniziato a circolare su tutte le principali testate nazionali, un sottopancia di Rai News che riportava la notizia dell'inizio della collaborazione di Schiavone con la giustizia confondeva il pubblico sostituendo per pochi minuti il personaggio di Rocco Schiavone a quello del malavitoso.

Il caso Schettino e il film di Garrone

Una piccola gaffe, un lapsus plausibile se inserito nel flusso delle notizie, che va tuttavia a sommarsi ad altri casi che hanno riguardato di negli ultimi tempi proprio la redazione di Rai News. È recente, ad esempio, il caso che ha riguardato il clamoroso errore riportato da Televideo (che fa riferimento allo stesso comparto redazionale diretto da Petrecca) che nel corso della notte degli Oscar parlava dell'ultimo film di Garrone "io Capitano" associandolo a una pellicola dedicata alla vita di Francesco Schettino. Caso che aveva provocato non pochi imbarazzi, essendo poi era emerso da una nostro ricostruzione che si era trattato, con ogni probabilità, di un uso decisamente improprio di intelligenza artificiale.

Il clima complesso nella redazione di RaiNews

Negli ultimi mesi sono inoltre emerse spaccature interne alla redazione di Rai News, con gli effetti divisivi dell'approdo del direttore Petrecca. Alla fine del 2023 c'era stato un intervento del sindacato UsigRai a difesa del comitato di redazione contestato proprio dal direttore. Ancora più eclatante il comunicato dello stesso cdr di RaiNews contro il direttore in relazione alla sparizione delle parole di Nicola Gratteri sui test prisoattitudinali per chi ha responsabilità di governo: “Ancora una volta il direttore di RaiNews24 decide di nascondere una notizia. Questo comportamento non è più accettabile“.