video suggerito

“Francesco Benigno ha avuto comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”, la nota di Banijay Banijay Italia, produttrice de L’Isola dei Famosi, ha risposto con una nota stampa ribadendo i motivi che hanno portato all’allontanamento di Francesco Benigno dal format di Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Banijay Italia, produttrice de L'Isola dei Famosi, ha risposto con una nota stampa ribadendo i motivi che hanno portato all'allontanamento di Francesco Benigno dal format di Canale 5. L'attore aveva lamentato atteggiamenti ostili nei suoi confronti, attraverso i suoi canali social, e anche a Fanpage.it ha dichiarato: "Volevano farmi fuori e si sono inventati immagini violente". Netta la replica di Banijay Italia: "L'esclusione è avvenuta a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma, regole da lui stesso accettate e sottoscritte".

Il comunicato della produzione

Banijay Italia ha risposto con fermezza alle affermazioni di Francesco Benigno, difendendo l'integrità e la professionalità di tutta la struttura. Nel comunicato, l'azienda fa riferimento agli autori, agli operatori e al personale medico, la cui imparzialità e professionalità sono considerate pilastri fondamentali del successo dei propri format televisivi. L'azienda sostiene che il comportamento di Benigno abbia minato non solo le regole del gioco, ma anche l'ambiente di rispetto e correttezza che si sforza di mantenere.

Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da “L’Isola dei Famosi” è avvenuta a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma, regole da lui stesso accettate e sottoscritte. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e lesive, oltre che prive di ogni fondamento. Banijay Italia sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori quei valori di lealtà, correttezza e rispetto che caratterizzano l'azienda, il gioco e la gara. Uno staff che vede coinvolti autori, operatori e personale medico la cui imparzialità e correttezza non può essere, in alcun modo, messa in discussione.

Che cosa ha detto Francesco Benigno

Francesco Benigno ha dichiarato a Fanpage.it che "c'è stato un episodio tra me e Artur Dainese":

Artur a un certo punto ha messo una mano davanti al suo volto, come se volesse mancarmi di rispetto. Io ho cercato ripetutamente di spostargliela e alla fine si è creato un momento di tensione. Lo scontro verbale stava sfociando in uno fisico da parte sua. Quando l'ho visito avvicinarsi ho raccolto un legnetto e l'ho alzato, ma senza usarlo. Lui non mi ha colpito e allora io ho ributtato il pezzo di legno per terra. Poi mi sono allontanato, mentre lui iniziava a dire frasi minacciose.

Nell'intervista, Francesco Benigno ha più volte sottolineato di aver avuto un problema con un autore in particolare: "

Quando era venuto a Palermo mi aveva fatto alcune domande per l'Isola, a cui io non avevo risposto perché mi erano sembrate senza senso ai fini di un reality. Mi aveva organizzato anche una seduta con uno psichiatra perché voleva farmi passare per pazzo. L'amministratore delegato di Banijaay mi ha confessato che da parte sua c'era stato un tentativo di farmi fuori.

Questo episodio sarà certamente discusso nella puntata di questa sera giovedì 18 aprile dell'Isola dei Famosi, la terza da quando questa nuova edizione è cominciata.