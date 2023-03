Fiorello tiene al guinzaglio Rosa Ricci, la parodia di Mare Fuori: “Ij te sfong omm e merd” A Viva Rai2, la parodia di Mare Fuori. Fiorello ha portato in scena l’aggressività del personaggio di Rosa Ricci, trasformandola in Rosa Rottweiler e tenendola al guinzaglio.

A cura di Daniela Seclì

A VivaRai2, Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari sono tornati a vestire i panni di Rosario Fuorello, Fabrizio Braccio e Mauro Guardiani, in una nuova, esilarante puntata della loro versione di Mare Fuori. Special guest, Rosa Rottweiler parodia di Rosa Ricci, personaggio che nella serie di successo ha il volto dell'attrice Maria Esposito.

Viva Rai2, Rosa Ricci diventa Rosa Rottweiler

Lo sketch ha avuto inizio con Fabrizio Biggio, nei panni di Braccio, che decantava il suo amore per Naditza. Alle sue spalle, Fiorello detto Ciro, teneva tra le mani un guinzaglio. Poi, avvicinandosi a ‘o Chiattillo (Biggio), gli ha spiegato in un napoletano tutto sommato convincente, che lui non morirà mai. Ogni tanto, tuttavia, si interrompeva dicendo: "Stai buona, stai buona". Quando Biggio gli ha chiesto con chi stesse parlando, Fiorello ha chiarito che si riferiva a sua sorella: "La vuoi conoscere?". E, così, ha tirato il guinzaglio ed è comparsa Rosa Ricci, o almeno la sua parodia, che si è scagliata contro Biggio, insultandolo in napoletano.

Così Fiorello mette in scena l'aggressività di Rosa Ricci

Rosa Ricci ha abituato gli spettatori di Mare Fuori alla sua aggressività. Proprio su questo punto, Fiorello ha pensato di fare ironia, trasformando il personaggio in un feroce cane al guinzaglio. Una volta incontrato Biggio, Rosa Ricci, ribattezzata Rosa Rottweiler, si è scagliata contro di lui, urlando frasi come: "Ij te sfong omm e merd". La scena si è ripetuta con l'arrivo del Comandante, interpretato da Mauro Casciari. Rosa Ricci, più esplosiva che mai, al comando di Fiorello "Attacca", ha aggredito l'uomo, che in un napoletano claudicante ha provato a comunicare con lei. È bastato che lui la chiamasse "Scugnizza" per fare scoppiare a ridere Fiorello, che ha concluso: "Io devo uscire, la devo riportare in gabbia un attimo".