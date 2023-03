Michelle Impossibile chiude in calo agli ascolti, Mare Fuori tiene incollati a Rai 2 Nonostante la curiosità del primo appuntamento, lo show di Michelle Hunzioker sembra funzionare in relazione agli ospiti sul palco. La terza e ultima serata si ferma a 2.067.000 spettatori con uno share del 15.9%, mentre tiene banco Mare Fuori in chiaro su Rai 2, meglio della settimana precedente con 1.266.000 spettatori e l’8.2% di share.

A cura di Giulia Turco

Michelle Impossibile & Friends chiude l'ultimo appuntamento in prima serata su Canale 5, senza lasciare il segno in termini di ascolti tv. Nella serata di mercoledì 8 marzo il varietà di Michelle Hunziker ha interessato 2.067.000 spettatori con uno share del 15.9%, un dato in calo rispetto al secondo appuntamento. Numeri frenati dalla messa in onda degli episodi della terza stagione di Mare Fuori su Rai 2 che totalizzano 1.266.000 spettatori e l'8.2% di share (anche meglio rispetto alla settimana precedente con 1.345.000 spettatori e l’8% di share) e dalla prima visione del film Il concorso su Rai 1, che è stata seguita da 1.587.000 spettatori pari al 9.6% di share.

Il varietà di Michelle Hunziker funziona in relazione agli ospiti

Lo show, anche nella seconda edizione, è stato cucito addosso alla conduttrice che ha voluto al suo fianco sul palco una serie di presenze a lei familiari. Il risultato è che Michelle Impossibile & Friends sembra funzionare in relazione agli ospiti della serata: l'esordio con Aurora ed Eros Ramazzotti insieme sul palco è stato visto da 2.824.000 spettatori, la seconda puntata con Claudio Bisio e Belen Rodriguez ha interessato 2.288.000 persone, ma l'ultimo appuntamento, più scarno di ospiti (Serena Autieri, Pierfrancesco Favino, Pio e Amedeo per un breve passaggio sul palco) si ferma a 2.067.000 spettatori.

Gli ascolti di mercoledì 8 marzo

Sul resto delle reti generaliste, nella prima serata di mercoledì 8 marzo, il pubblico sceglie Italia1 che con Geostorm ha raccolto 1.020.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.836.000 spettatori con l’11.9% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 496.000 spettatori (3.7%). Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi raggiunge 324.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 Name that Tune – Indovina la Canzone segna 481.000 spettatori (3.2%)