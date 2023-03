Pierfrancesco Favino a Michelle Impossible: “Noi uomini siamo basici, le donne sono un passo avanti” Pierfrancesco Favino a Michelle Impossibile racconta la sua visione sulle donne: “Sono fortunato ad essere circondato da donne. Noi uomini siamo basici, abbiamo le nostre capacità ma stiamo un passo indietro”.

A cura di Gaia Martino

Pierfrancesco Favino è uno degli ospiti dell'ultima puntata di Michelle Impossible & Friends, il programma di Michelle Hunziker in onda questa sera di mercoledì 8 marzo su Canale 5. L'attore, da domani nelle sale con il nuovo film L'ultima notta di amore, ha confessato di sentirsi fortunato perché "sono riuscito a fare il mestiere che volevo", ma anche per essere cresciuto tra donne: "Noi uomini siamo basici, abbiamo le nostre capacità ma stiamo un passo indietro".

Le parole di Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino è un uomo che vive circondato dalle donne, quelle della sua famiglia, la compagna Anna Ferzetti e le figlie Greta e Lea. A Michelle Impossible ha confessato di sentirsi profondamente fortunato: "Non ho mai avuto paura delle donne, delle mie emozioni, di stare in un angolo zitto. È un piacere essere costretto a entrare in quella complessità meravigliosa che voi avete, che noi non abbiamo, che mi arricchisce come persona", le sue parole a Michelle Hunziker nel programma Michelle Impossible. L'attore ha confessato di essersi appassionato alla recitazione anche grazie alla sua curiosità di entrare nella mente di una donna: "Quando sei l'unico uomo di casa con un padre taciturno, senti i pensieri, intercetti le cose che passano per la mente, per gli occhi, di una persona, sia per parare i colpi che stanno per arrivare, anche per approfittare della ricchezza delle donne". Infine ha concluso: "Diciamolo, noi uomini siamo basici, abbiamo le nostre capacità ma stiamo un passo indietro".

Gli ospiti dell'ultima puntata di Michelle Impossible

Un gran finale per Michelle Impossible & Friends: lo show di Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5 questa sera di mercoledì 8 marzo è arrivato ai titoli di coda. Per l'ultimo appuntamento, la conduttrice di successo ha scelto di presentare sul suo palco, oltre Pierfrancesco Favino, anche Piero Chiambretti, il duo comico Pio e Amedeo, gli Articolo 31, Alessandro Ristori e l'attrice Serena Autieri. Non mancano le presenze fisse, la Gialappa's Band, il Mago Forest e Aurora Ramazzotti.