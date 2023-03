Fiorello e Biggio inarrestabili, adesso c’è anche la parodia dei Me contro Te Fiorello & Biggio – o Biggio & Fiorello, se vi suona meglio – continuano a divertirsi e a strappare applausi e risate a Viva Rai2. Dopo “Mare Fuori” ora tocca ai “Me contro Te” che nella loro parodia diventano i “Ma senza Se”.

Fiorello e Fabrizio Biggio. Alzi la mano chi pensava che questa fosse una coppia possibile, funzionante e funzionale nel panorama dello spettacolo italiano. Prima di Viva Rai2, almeno. Eravamo abituati a pensare a Marco Baldini come sponda ideale del primo e a Francesco Mandelli per il secondo. L'esperienza di Viva Rai2 spariglia le carte, aggiorna le statistiche. Fiorello & Biggio – o Biggio & Fiorello, se vi suona meglio – stanno strappando applausi e risate. Ora l'ultima parodia è quella dei Me contro Te, la coppia di youtuber per l'infanzia che dalla loro stanzetta di Palermo sono arrivati a conquistare tutta l'Italia con film, libri, merchandising di ogni tipo e genere.

A Viva Rai2, il mattatore catanese e la spalla fiorentina hanno presentato per la prima volta i "Ma senza Se". Il chiodo su cui regge l'imitazione è il difetto di dizione della parodia di Luì, interpretata da Fiorello, che a un certo punto non riesce a reggere l'italiano e inizia a parlare siciliano stretto (un po' come gli stessi Me contro Te si ritrovano a fare, loro malgrado, aprendo le vocali di tanto in tanto).

Fabrizio Biggio nei panni di Sofì – la lei della coppia – cerca invece di riportare Luì sulla lingua italiana, ma purtroppo non ci riesce: "Devi parlare italiano, quante volte te l'ho detto?". "Lo so! È che le radici vengono fuori", dice il Luì di Fiorello. Fantastica anche la stoccata all'enorme mole di merchandising che i Me contro Te sono in grado di produrre, come i tovaglioli ufficiali dei "Ma senza Se": "Questi sono i tovaglioli ufficiali dei Ma senza Se con la nostra ufficiale, questi due tovaglioli costano 500 euro!".

Fiorello e Biggio nella parodia di Mare Fuori

Qualche giorno fa, invece, Fiorello e Biggio hanno giocato a fare la parodia di "Mare Fuori" ospitando i giovani attori Matteo Paolillo e Domenico Cuomo, intepreti di Edoardo e Cardiotrap. In quel caso, Fiorello scherzava con gli attori, che sono dei veri e propri divi in questo momento: “Se non ve ne andate vi retrocedo a Un posto al sole, vi costringo a fare tremila puntate”. Il futuro è incoraggiante per Fiorello e Biggio. I due si tengano stretti.