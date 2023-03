Fiorello ricorda Gianni Minà a Viva Rai2: “Era molto divertito dalla mia parodia” Fiorello ricorda Gianni Minà a Viva Rai2, salutando un’ultima volta il giornalista, scomparso all’età di 84 anni. Il mattatore siciliano rievoca un loro incontro da cui nacque una parodia che, però, lo aveva sempre divertito.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la consueta messa in onda di Viva Rai2, Fiorello ricorda Gianni Minà, scomparso nella serata di lunedì 27 marzo. I due si conoscevano e in più occasioni il mattatore siciliano aveva ironizzato sui modi di fare del noto giornalista, oltre che sul fatto che avesse incontrato tantissime personalità del mondo dello spettacolo e non solo, che da lui sono state intervistate.

Fiorello ricorda l'incontro con Gianni Minà

Lo sketch era in realtà nato in radio, a Viva Radio 2, con Marco Baldini, dove Fiorello si divertiva ad imitare la voce del giornalista intento a raccontare uno dei suoi indimenticabili aneddoti, come racconta lo showman affiancato da Biggio e Casciari, suoi fedeli compagni mattinieri, che ascoltano divertiti:

Nacque ai tempi di Viva Radio 2 con Marco Baldini, dopo che una mattina incontrai Minà in un corridoio di via Asiago, dove registravamo la trasmissione, con una mazzetta di giornali sotto il braccio. All'improvviso gli cadde una foto", ha continuato Fiorello, "la raccolsi io e vidi che ritraeva Minà insieme al Dalai Lama, a Roberto De Niro e a Ivana Spagna. Allora gli chiesi come fosse stato possibile e lui mi rispose: ‘Ma sai, sono gli incontri della vita

L'ultimo saluto a Gianni Minà

Da quando è stata resa nota la sua scomparsa, non Fiorello non è stato il solo a ricordare con affetto il grande giornalista. Tanti i nomi noti che hanno rievocato un momento insieme o che, semplicemente, hanno voluto rivolgere un ultimo ricordo ad un personaggio che ha cambiato la storia della televisione e anche del giornalismo, con alcune interviste rimaste iconiche, veri e propri pezzi di televisione irripetibili. Da Enrico Mentana a Mara Venier, passando per Fiorella Mannoia e Sal Da Vinci, tanti i nomi che hanno mostrato, anche sui social, il loro dolore e dispiacere per la sua scomparsa.