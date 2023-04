Viva Rai2 si ferma per Pasqua, Fiorello torna il 12 aprile: “Chi ci guarda durante le vacanze?” Viva Rai2 si concede circa una settimana di stop in occasione delle vacanze pasquali. Lo ha annunciato Fiorello, nel corso del suo morning show.

Il popolo dei mattinieri dovrà fare a meno di VivaRai2 per un po'. Il programma condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, in onda alle ore 07:00 su Rai2, si concederà una pausa in occasione delle vacanze pasquali. Il morning show che sta riscuotendo uno straordinario successo, tornerà regolarmente in onda mercoledì 12 aprile. L'annuncio del conduttore.

Viva Rai2 in pausa, tornerà in onda dopo Pasqua

Fiorello, nel corso della puntata di Viva Rai2 trasmessa il 3 aprile, ha ironizzato: "Ma chi, alle 07 del mattino, si mette qui a dire caz**te? Ma dove li trovate? Ma quando noi non ci saremo più, come farete? Già mi hanno chiesto: "Ma voi andate in vacanza a Pasqua?" Sì". E quindi ha svelato quando si interromperà la messa in onda del programma di Rai2 e il giorno in cui tornerà in onda. L'ultima puntata prima della pausa sarà quella di mercoledì 5 aprile, poi si fermeranno: "Faremo Giovedì e Venerdì Santo, poi c'è sabato, domenica, lunedì pasquetta, martedì solo per digerire, due ruttini qua e là. E mercoledì torniamo". Dunque, il programma Viva Rai2 riprenderà la regolare programmazione a partire da mercoledì 12 aprile.

Perché Viva Rai2 non va in onda

Anche nel periodo natalizio, il programma Viva Rai2 si prese una lunga pausa. Dunque non sorprende la decisione di uno stop pasquale. Fiorello ha spiegato perché ritiene sia meglio non andare in onda durante le feste. Secondo lo showman, gran parte del pubblico di Viva Rai2 è composto da persone che si alzano presto la mattina per andare a lavorare o per andare a scuola, quindi trova improbabile che durante le vacanze facciano il sacrificio di svegliarsi appositamente per sintonizzarsi su Rai2: "Se ci pensi, chi ci guarda durante i giorni di vacanza? Il nostro è un programma guardabile solo in periodi lavorativi. Se non c'è la scuola, non c'è il lavoro, la mattina alle 07 chi si sveglia per guardarci?".