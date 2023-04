Bar Stella torna su Rai2, Stefano De Martino: “Disagio ed entusiasmo, così ho realizzato i miei sogni” Stefano De Martino, dal 25 aprile, torna su Rai2 con il programma in seconda serata Bar Stella. Il conduttore si è raccontato in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni.

A cura di Daniela Seclì

Stefano De Martino si prepara a tornare su Rai2 con Bar Stella. Il programma andrà in onda a partire dal 25 aprile, dal martedì al giovedì in seconda serata. Il conduttore ha rilasciato un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, nella quale ha parlato di questo momento d'oro della sua carriera e ha ricordato il vero Bar Stella, di cui suo nonno era proprietario e gestore:

Vivevo sopra il vero Bar Stella, mio padre faceva il barista lì quindi la mattina metteva il caffè in una bottiglietta di vetro e lo mandava su nel cesto di vimini che mia madre aveva calato con una corda. E il profumo inebriante del caffè si sprigionava per tutta la casa. Da piccolo vedevo questa bottiglietta che saliva quasi fosse una pozione magica preparata da mio padre per darci la carica. Una scena da cartone animato!

Bar Stella, dal 25 aprile al via la terza edizione

Stefano De Martino ha ammesso, candidamente, che avrebbe "scommesso zero" sulla possibilità che quel programma ideato da lui, potesse arrivare alla terza edizione: "Tre anni fa sono andato in Rai con un foglio in mano e una bozza di questo "late night show", se possiamo chiamarlo così. Ora siamo alla terza edizione, è un piccolo miracolo televisivo per me". La formula sarà sempre quella che ha portato il programma a essere molto apprezzato:

La scaletta ha appuntamenti fissi come la band, il jingle, la Signorina buonasera, la sigla della buonanotte; all'interno di questo ordine ci sono mille imprevisti che accadono e non puoi scrivere. Poi mi piace scovare personaggi nuovi e mettere in pista "giocatori" capaci di improvvisare. Cerco di fare la televisione che Renzo Arbore definirebbe un po’ jazz.

Stefano De Martino svela come ha realizzato i suoi sogni

Quando gli è stato chiesto come sia riuscito a realizzare i suoi sogni, il conduttore e ballerino non ha avuto dubbi: "Il disagio e l'entusiasmo muovono tutto quello che faccio. Il primo va inteso come non sentirsi all'altezza e sempre fuori luogo, questo stare un po' scomodo ha aiutato la mia crescita". E ha continuato:

È quello che cerco di spiegare anche a mio figlio: con lo studio puoi arrivare dappertutto, quando ti senti inadatto è solo perché non hai dedicato abbastanza tempo a una cosa. Adesso ho capito che quello che non riesco a fare è solo per mancanza di tempo o dedizione. Se vuoi ottenere un risultato c'è un tempo in cui devi seminare ma poi ce n'è uno in cui devi raccogliere. E in tutto questo processo la costante è l'entusiasmo. Appena mi sento comodo e un obiettivo è facilmente raggiungibile mi annoio e voglio cambiare. Su questo devo ancora lavorare…

Stefano De Martino è anche a teatro

Intanto, Stefano De Martino sta coltivando anche una carriera a teatro con lo spettacolo Meglio stasera!. Il 33enne ha raccontato che spesso il pubblico arriva con aspettative basse, ma va via soddisfatto: