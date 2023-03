Da Enrico Mentana a Mara Venier, l’addio dei famosi a Gianni Minà Dopo l’annuncio della morte di Gianni Minà, nomi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport dicono addio al giornalista, morto oggi all’età di 84 anni. “Se n’é andato un amico al quale volevo un gran bene. Oggi é un giorno di dolore enorme”, le parole di Fiorella Mannoia.

A cura di Gaia Martino

È morto Gianni Miná all'età di 84 anni. Il giornalista si è spento dopo una breve malattia cardiaca, come ha annunciato la sua pagina Facebook ufficiale. Giornalista, documentarista, scrittore, uno dei volti più apprezzati della tv e della cultura lascia un grosso vuoto nel cuore degli italiani: nomi famosi dello spettacolo, del cinema e dello sport, gli dicono addio sui social.

L'addio sui social a Gianni Minà

L'allenatore dell'Italia Roberto Mancini, Luca Ward, Francesca Fialdini, il cantante Ghemon, Eleonora Giorgi con un commento al post sul profilo di Gianni Minà salutano il giornalista: "Gigante", "Grande Gianni", le parole tra i commenti.

Anche Fiorella Mannoia piange la sua scomparsa e prova "un dolore enorme", così come da lei descritto. "Se n'é andato un amico al quale volevo un gran bene, un giornalista e un uomo integro, perbene, onesto. Oggi é un giorno di dolore enorme", le sue parole a corredo di una fotografia di Minà.

Sal Da Vinci ha dedicato un lungo messaggio al giornalista: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Gianni Minà, un'icona del giornalismo italiano e un grande ambasciatore della musica e della cultura latina nel nostro paese. La sua passione e il suo impegno per diffondere la bellezza della musica e delle tradizioni sudamericane hanno ispirato generazioni di appassionati e professionisti del settore. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo della cultura italiana. Le mie condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Gianni Minà". Anche Mara Venier lo saluta su Instagram, "Ciao Gianni" ha scritto a corredo di una fotografia del giornalista,

Il ricordo di Enrico Mentana

Anche Enrico Mentana pochi minuti fa ha aggiornato il suo profilo social per ricordare Gianni Minà. "Per far capire a un giovane chi fosse, chi sia stato Gianni Minà – che se ne è andato oggi – questa foto varrebbe più di una lunga biografia. Gianni laterale e sorridente coi suoi baffi lì a sinistra, accanto a Robert De Niro, Muhammed Alì, Sergio Leone e Gabriel Garcia Marquez, cioè tra Oscar, medaglie olimpiche e guantoni iridati e il Nobel per la letteratura. Questo è tanto altro, da Fidel a Maradona" le sue parole a corredo di una vecchia fotografia.