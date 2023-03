Tornano I Soliti Idioti, Biggio e Mandelli: “Perché ci siamo sciolti? Non ci sopportavamo più” “Ci siamo rincontrati e abbiamo capito che avevamo fatto un percorso, ci siamo trovati uguali ma cambiati”, raccontano Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli a Stasera C’è Cattelan. Il duo comico si era diviso in seguito ad una brusca lite, ma ora è pronto a tornare a teatro: “C’è lo zampino di Fiorello”.

A cura di Giulia Turco

Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli si preparano a far rivivere I Soliti Idioti. Il duo comico è stato uno dei capisaldi della comicità demenziale sin dall'inizio degli anni 2000, poi diviso e infine ora riunito, per la gioia dei fan. I due attori e amici si raccontano a Stasera C'è Cattelan, nella loro prima intervista tv da quando hanno deciso di tornare su un palco insieme.

Perché I Soliti Idioti si erano sciolti

"Una coppia comica è come una storia d'amore, anzi come un vero matrimonio", ironizza Fabrizio Biggio in studio da Alessandro Cattelan. Al suo fianco c'è Francesco Mandelli, amico di una vita, finalmente ritrovato. "La prima volta che ci siamo trovati a recitare un copione insieme è stato come se ci conoscessimo da una vita. Poi sai, il successo, il tritacarne in cui ti inserisci, sono andati a ledere i rapporti umani", raccontano con non poco dispiacere. "Come succede nelle coppie, avevamo bisogno di staccarci, non ci sopportavamo più! Purtroppo lo abbiamo fatto in maniera un po' violenza...". In seguito ad una litigata, il duo ha deciso di dirsi addio e di proseguire ognuno per conto proprio.

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio hanno fatto pace anche nella vita

"Poi è stato lui a cercarmi, più volte", confessa Fabrizio Biggio. "Ci siamo rincontrati e abbiamo capito che avevamo fatto un percorso, ci siamo trovati uguali ma cambiati". Oltre ad aver messo in stop la loro attività artistica, anche il rapporto personale era stato messo da parte. "Mi dispiaceva il pensiero di non avere il mio amico, più che la coppia comica. Siamo sempre stati amici, prima di tutto. Per esempio, non aveva mai conosciuto mia figlia. Ora i nostri figli si conoscono", racconta Mandelli con emozione. Ripartiranno dal teatro, da un tour che li porterà in tante città italiane. D'altronde sono amatissimi ovunque. "C'è lo zampino di Fiorello in questa reunion", ammettono.