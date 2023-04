Si spaccia per Massimiliano Gallo e chiede soldi a una fan, ma è la solita truffa online I truffatori online riescono ad attirare nella loro rete le vittime con trucchi vecchi ma sempre subdoli: si spaccia per Massimiliano Gallo e chiede soldi a una fan dell’attore.

L'incipit di questa storia è un incubo: "Un tizio, spacciandosi per Massimiliano Gallo, un attore splendido che adoro e stimo tanto, mi ha letteralmente trascinata su Google Chat". Si è finto Massimiliano Gallo, il grande attore di serie tv come "Vincenzo Malinconico" e "Imma Tataranni", per poi estorcerle soldi e dati personali. A raccontare questa storia su Facebook è A.S., una sventurata fan dell'attore che ha subito un classico tentativo di phishing, confermando quelli che sono i trend degli ultimi giorni: dall'inizio del 2023, infatti, c'è stata una vera e propria impennata di tentativi di truffa, secondo quanto denunciato dalle associazioni di categoria.

"Mi ha chiesto di raccontargli di me, ingenua io"

La signora racconta di essere una disegnatrice e di aver avuto anche un'ischemia: "Mi ha chiesto di raccontargli di me, mi stava consolando il fatto di avergli mandato dei disegni, perché dopo l'ischemia non mi riesce più di disegnare".

Un tizio spacciandosi per Massimiliano Gallo, un attore splendido che adoro e stimo tanto mi ha letteralmente trascinata su Google Chat. Io già dubitavo ma mi ha chiesto di raccontargli di me e io, ingenua gli ho raccontato un po' di fatti miei, e alla sua richiesta di foto gliele ho mandate e gli ho mandato anche foto dei miei disegni perché mi stava consolando del fatto che, dopo l'ischemia non mi riesce più di disegnare. E lui mi ha mandato questa splendida foto del mio adorato Max che campeggia su questo post. E così ho cominciato ad illudermi che fosse lui davvero. E poi alla fine mi ha chiesto dei soldi come il più truffaldino degli approfittatori del web e allora io gli ho risposto : "Tu non sei Massimiliano Gallo, il figlio del grande Nunzio, e io che credevo fosse proprio lui a voler parlare co me… mannaggiaccia" e lui, ultimum in fundum mi ha bloccata su google chat, fine della storia … Me lo sono meritata… ingenua che sono.

L'aumento di truffe online

Di recente, c'è stato un aumento di tentativi di phishing utilizzando i volti dei personaggi famosi. C'è un modo sempre più raffinato di cercare di colpire le vittime ignare di tutto: "I criminali informatici", ha detto in un recente report Roman Dedenok, security expert di Kaspersky, "sfruttano servizi online popolare per ingannare gli utenti e indurli a fornire le loro informazioni personali".