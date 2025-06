video suggerito

Soldi in cambio della partecipazione a 4 ristoranti di Alessandro Borghese: "Attenzione è una truffa, non date denaro" La denuncia da parte di Sky e Banijay Italia. Alcuni truffatori starebbero contattando i ristoratori proponendo loro di partecipare al programma 4 ristoranti di Alessandro Borghese in cambio di soldi: "Fate attenzione, è una truffa".

A cura di Daniela Seclì

Truffa usando il nome del programma di Alessandro Borghese 4 ristoranti. La denuncia sui profili ufficiali della trasmissione targata Sky, dove è stato rivolto un appello ai ristoratori invitandoli a non dare soldi né dati personali a chi sostiene di lavorare nella produzione e promette la partecipazione al programma in cambio di soldi.

La truffa ai danni dei ristoratori: soldi in cambio della partecipazione a 4 ristoranti

Nei giorni scorsi, sui profili social di SkyItalia, Banijay Italia e 4 Ristoranti è apparso un importante appello. Sembra che alcuni truffatori abbiano contattato i ristoratori, spacciandosi per rappresentanti della produzione. Poi abbiano chiesto denaro per permettere la partecipazione al programma di Alessandro Borghese. Ma si tratta di una truffa perché partecipare alla trasmissione è gratuito:

Abbiamo ricevuto segnalazioni di telefonate a ristoratori da parte di falsi rappresentanti di Sky Italia o Banijay Italia, che chiedono denaro per partecipare al programma Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Si tratta di una truffa: la partecipazione al programma è completamente gratuita e la selezione dei ristoranti è a cura esclusiva della produzione e di Sky. Invitiamo a prestare attenzione e a non fornire dati personali né effettuare pagamenti.

Alessandro Borghese conduce 4 ristoranti

Nelle puntate del programma di Alessandro Borghese, partecipano quattro ristoranti che presentano una caratteristica comune. Quindi si sfidano per ottenere il titolo di migliore in quella specifica categoria. Alessandro Borghese accompagna in ciascun ristorante, gli altri tre contendenti. E insieme assaggiano i piatti proposti. Lo chef controlla anche la cucina per essere certo che siano rispettati gli standard di pulizia e ordine. Inoltre, dà il suo giudizio al personale e al modo in cui è in grado di accogliere i clienti. Si passa a votare il menu, il servizio, la location e altri dettagli del ristorante, fino a proclamare il vincitore.