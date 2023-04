Vincenzo Malinconico e la seconda stagione, Massimiliano Gallo: “Presto cominciamo a girare” Con un video pubblicato sui social dall’autore dei romanzi Diego De Silva, Massimiliano Gallo lascia intendere che la lavorazione della seconda stagione della fiction dovrebbe iniziare a breve.

A cura di Andrea Parrella

Tra i titoli di fiction Rai fortunati dell'ultima stagione c'è sicuramente "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso". Tratta dagli scritti di Diego De Silva e interpretata da Massimiliano Gallo nel ruolo del protagonista, la fiction è riuscita a raccogliere sin dal primo appuntamento un pubblico molto fidelizzato, mescolando quello già affezionato alla "saga" letteraria dell'avvocato di De Silva con il pubblico di Rai1 che si è affezionato a Gallo per i diversi ruoli fortunati delle ultime stagioni.

Le parole di Massimiliano Gallo sulla seconda stagione di Malinconico

Da tempo si attendeva una conferma del prosieguo di Vincenzo Malinconico, visto che altri romanzi di Diego De Silva andavano ancora esplorati e una mezza conferma della seconda stagione è arrivata proprio dal protagonista, Massimiliano Gallo, che in un video pubblicato su Twitter da Diego De Silva si rivolge proprio allo scrittore che ha concepito le avventure dell'avvocato di insuccesso campano. Questo quanto ha detto Massimiliano Gallo:

Papà Diego De Silva, mi manchi. Mi manca Malinconico, il mondo di Malinconico, quindi affrettati a scrivere. So che sei già al lavoro per la ripresa di Malinconico, dobbiamo cominciare a girare presto. Vorrei un Malinconico supersonico… vabbè è impossibile perché lui è un non vincente per scelta.

Nessun dettaglio, dunque, sulla data di inizio delle riprese e sui tempi di realizzazione della seconda stagione, ma un segnale che la squadra sia già al lavoro per riprendere un prodotto Rai di punta dell'ultima stagione televisiva.

Gli ascolti della fiction Rai

Una stagione di fiction per la verità complessa, nel corso della quale i risultati degli ascolti sono stati altalenanti, anche per effetto di una flessione nei numeri del pubblico televisivo generalista, tornato a disperdersi dopo il biennio anomalo determinato dall'effetto pandemia. Andamento che andrà certamente preso in considerazione nei prossimi mesi per capire se si possa trattare di una situazione permanente, o di un semplice calo fisiologico.