Ciro Ricci di Mare Fuori appare a VivaRai2, l’esilarante incontro tra Fiorello e Giacomo Giorgio L’incontro tanto atteso è arrivato: quello tra il vero Ciro Ricci e l’imitazione che ne fa Fiorello a Viva Rai2. Giacomo Giorgio, infatti, si è presentato nello show a Via Asiago vestendo i panni del suo personaggio in Mare Fuori.

A cura di Ilaria Costabile

Il fenomeno Mare Fuori imperversa ormai in ogni dove e già da qualche settimana è arrivato anche a Via Asiago, a VivaRai2, con Fiorello e Biggio che sono diventati rispettivamente Ciro Ricci e Filippo, il Chiattillo. Era stato annunciato e alla fine nella mattinata di venerdì 17 marzo il "vero" Ciro è arrivato per incontrare il suo alter ego comico, in diretta su Rai2 si è consumato, quindi, l'incontro tra Giacomo Giorgio e Rosario Fiorello.

Il vero Ciro Ricci a VivaRai2

La parodia di Mare Fuori messa in scena da Fiorello e Biggio è ormai diventata una cult della trasmissione mattutina di Rai2, che nelle puntate precedenti aveva anche già portato a Via Asiago gli altri componenti del cast come Matteo Paolillo, Domenico Cuomo e Niccolò Galasso. È arrivato, però, il momento che i fan della serie, innamorati anche della versione comica, stavano aspettando da tempo, ovvero l'incontro tra il mattatore catanese e il vero Ciro Ricci, ovvero Giacomo Giorgio. Alle spalle il carcere minorile, ambientazione delle vicende dei protagonisti, e in primo piano Fuorello insieme a Biggio, alle spalle arrivano Ciro e O' Pirucchio: "Ma so che ci sta qualcuno che si spaccia per me?" dice con fare arrogante il piccolo boss, e il finto Chiattillo: "Sì, è lui" indicando Fiorello. Da qui parte un momento a dir poco esilarante, il comico siciliano esordisce dicendo: "Eh ciao no, non sono io, io sono milanese, mi chiamo Tommaso Stanzani, sono un ballerino, di Milano. Signor Ciro come sta? Ma non era morto?".

Il successo di Mare Fuori

La parodia di Mare Fuori è tra gli sketch più condividisi che escono dalla trasmissione di Rai2. Nelle precedenti puntate, infatti, era stata girata una breve scena che vedeva i giovani detenuti in una delle celle del carcere, affiancati da un Comandante molto meno autoritario dell'originale e dopo uno scambio di battute, Fiorello aveva scherzato con i ragazzi dicendo: "Vi retrocedo ad Un posto al sole". Il successo di questi sketch si riflette, ovviamente, in quello della serie che è diventata un vero e proprio fenomeno, di cui si parla in tutto lo Stivale.