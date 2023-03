Fiorello da record, Viva Rai2 supera 1 milione di telespettatori Il programma del mattino di Rai2 supera la soglia psicologica del milione di telespettatori dopo quasi 60 puntate. Un risultato incredibile se si pensa ai numeri della rete prima dell’inizio dello show mattutino, che stravolge i palinsesti Tv.

A cura di Andrea Parrella

Fiorello da record. Con la puntata del 20 marzo di Viva Rai2 lo showman siciliano supera la soglia psicologica di 1 milione di telespettatori, totalizzando per la precisione 1.020.000 spettatori con il 18.9% di share. Un risultato di ascolti dal grande valore simbolico per uno show che già dalle prime puntate aveva lasciato intuire si potesse trattare di una svolta per Rai2 che prima di Fiorello, come è d'altronde prevedibile, viaggiava su medie ben più basse, quasi infinitesimali in termini di percentuali di share.

Giorgia Meloni a Viva Rai2

Non c'era quindi bisogno del milione di telespettatori per attestare il successo indiscutibile di un'operazione che dimostra l'ambizione di voler stravolgere le geometrie dei palinsesti televisivi, oltre che dell'agenda giornaliera politica. Lo dimostra proprio la puntata del 20 marzo, quella del record, durante la quale Fiorelloha ospitato una Giorgia Meloni sotto mentite spoglie. La premier, infatti, ha partecipato telefonicamente annunciata come l'imitatrice di se stessa, equivoco che ha tenuto banco per l'intera mattinata, fino a quando non è arrivata la conferma che si trattasse proprio di Meloni in persona. Non è escluso che questa coincidenza sarà oggetto di rivendicazioni politiche.

Il "mistero" di Angelica, la figlia di Fiorello a Viva Rai2

Puntata che è stata segnata anche da un'altra coincidenza, la presenza nel glass della figlia di Fiorello, Angelica, con la quale per l'occasione il conduttore ha scherzato presentandola come "una ragazza a caso" per farle lanciare la pubblicità. Non era la prima volta per lei a Viva Rai2, visto che era già stata in studio nella puntata del 9 marzo, occasione in cui Fiorello aveva ospitato alcuni membri del cast di Mare Fuori. Siccome Viva Rai2 resta volutamente il regno dell'equivoco, Fiorello non ha mai detto chiaramente si trattasse di sua figlia, solo un susseguirsi di allusioni e indizi ha portato alla soluzione.